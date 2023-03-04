南投立委補選 蔡培慧投票秀幸運項鍊

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南投縣第2選區立委補選4日登場，民進黨候選人蔡培慧（圖）上午到鹿谷鄉茶席文化館投票，特別秀出立委林靜儀贈送的幸運項鍊，感謝選舉過程中每一個幫助她、打電話鼓勵她的人。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月4日

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（中央社記者吳哲豪南投4日電）南投立委補選今天投票，民進黨候選人蔡培慧上午前往鹿谷鄉投票；蔡培慧秀出立委林靜儀送的幸運項鍊，她表示，投票時很珍惜民主過程，也謝謝幫助她、打電話鼓勵她的人。

南投縣第二選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）立委補選今天投票，蔡培慧上午前往設在南投鹿谷鄉茶席文化館的投開票所投票。

蔡培慧投完票步出投開票所時，特別向在場媒體秀出民進黨立委林靜儀送的幸運項鍊；蔡培慧接受媒體聯訪時說，林靜儀在台中市參選立委時，一直戴著從南投竹山紫南宮求來的幸運項鍊，昨天送給她，有傳承的意義。

蔡培慧指出，投票時很珍惜民主過程，她也要謝謝選舉中每一個幫助她的人，她何德何能可以獲得這麼多人的幫忙，台灣民主需要長期經營，不只是個別選舉，是整個台灣都如此，她也邀請大家來鹿谷品嘗好茶。（編輯：郭諭儒）1120304