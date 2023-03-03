蔡總統選前之夜挺蔡培慧 批南投資源被壟斷沒進步

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民進黨南投縣立委補選候選人蔡培慧（左6）3日晚間舉辦選前之夜造勢晚會，總統蔡英文（左5）出席相挺，現場眾人高呼「凍蒜」，支持者也熱情響應。中央社記者吳哲豪南投攝 112年3月3日

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（中央社記者吳哲豪南投3日電）南投縣第2選區立委補選明天投開票，總統蔡英文今天在民進黨候選人蔡培慧選前之夜晚會表示，南投過去政治資源被派系壟斷，沒有建設和進步，籲民眾選擇會做事的蔡培慧。

民主進步黨南投縣立委補選候選人 蔡培慧 蔡培慧小檔案 生日：民國60年9月2日出生

黨籍：民主進步黨

學歷：台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士

經歷：第9屆不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長、世新大學社會發展研究所副教授 看更多 關閉 競選總部晚間在南投市祖祠路夜市舉辦選前之夜造勢晚會，出席的除蔡總統，還有身兼民進黨主席的副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁等人；蔡培慧的母親特別到場為女兒加油打氣，而賴副總統致詞結束後，還走到舞台下跟民眾握手，爭取支持。

蔡總統致詞時說，明天就是立委補選投票日，要請大家站出來幫蔡培慧拉票，為南投爭一口氣，民進黨全力團結幫蔡培慧助選，而南投過去的政治資源被派系掌握和壟斷，呼籲民眾要選擇會做事的人。

蔡總統指出，這次中國國民黨推出前縣長 林明溱 林明溱小檔案 政黨：中國國民黨

出生年月日：40年2月13日

現職：南投縣長 看更多 關閉 參選立委，林明溱擔任立委及縣長長達10多年，但南投建設沒有進步，南投縣民受傷要去看醫生，還要搭車到外縣市就醫，南投交通不便，醫療資源也不足夠。

蔡總統說，很多南投年輕人找不到工作，只好離鄉背井到外縣市，這次林明溱出來參選立委，目的也被質疑是為了南投進步還是為了延續家族政治，如果這樣的人繼續掌握資源，南投無法進步。

蔡總統指出，蔡培慧出身偏鄉，決定把選舉補助款捐給南投的公益團體，因為好的政治人物就是應該把國家資源用在正確的地方，呼籲選民用選票還蔡培慧公道。

蔡總統說，來南投的路上，看到國民黨懸掛布條說「票投民進黨，孩子上戰場」，她要澄清這不是事實，政府正在做的事情是要讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動，政府有決心提升台灣自我防衛的能力。

賴副總統致詞表示，林明溱在曾擔任鎮長、立委以及縣長，竟然無法帶動南投縣發展，還要出來選立委，擋住南投縣發展的機會，擋住年輕人發展的機會，這次立委補選，沒有看見林明溱提出對南投有貢獻的政見，只有攻擊對手。

賴副總統說，這場選舉關係到有理想、有抱負的蔡培慧能否為南投爭一口氣，也關係到台灣前途，因此在這次選舉中，民進黨都團結一致，希望再度得到南投鄉親的支持。（編輯：謝雅竹）1120303