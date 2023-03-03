南投立委補選最後衝刺 蔡培慧拜託鄉親出門投票

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣第2選區立委補選明天投、開票，民進黨候選人蔡培慧今天繼續深入名間鄉、南投市掃街懇託，她說，拜託鄉親明天一定要出門投票，讓認真會做事的蔡培慧可以為南投人做事。

選舉最後階段衝刺，蔡培慧今天上午到名間鄉站路口拜票，再與民進黨立委蔡易餘等人至中興新村掃街，下午陸續有林靜儀、林俊憲及前南投縣議員賴燕雪協助在南投市車隊掃街，傍晚將再與總統蔡英文前往名間鄉松柏嶺受天宮參香，晚間辦理選前之夜。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，明天就要投票，他今天來為蔡培慧一起最後衝刺，他在外縣市遇到許多鄉親都很關心蔡培慧，大家覺得「這一次很有機會」，這次翻轉南投就靠蔡培慧努力；他說，原本與蔡培慧在立法院是「胖胖二人組」，現在蔡培慧因選舉變瘦，他看了很不捨，期待蔡培慧重返立院一起合作，繼續做好問政。

蔡培慧說，她是南投女兒，在這裡出生、長大，希望可以反饋家鄉，為南投做更多事，然而面對對手各種不理智行為，她仍秉持信念繼續努力到最後，也要特別拜託鄉親，明天一定要出門投票，讓認真會做事的人，可以為南投做事，懇請站出來一起挺南投。

民進黨發布新聞稿表示，今天上午發起「作伙挺培慧！進國會！」網路串聯活動，拜託大家幫南投一個忙，打開手機看LINE好友，並打給10名南投好友推薦蔡培慧，最後關頭務必拜託；此外，再次呼籲南投青年學子返鄉投票，拜託再一次買回鄉車票「挺培慧進國會」。

進駐南投縣輔選蔡培慧的民進黨副祕書長黃建嘉透過蔡培慧競選總部指出，國民黨候選人林明溱曾說兒子林儒彬的縣長特助職位「只是稱呼」，卻被發現林儒彬名片就印著縣長特助職稱，還特別註明「林明溱的兒子」，打著皇太子名號在外行走，被發現只會說抹黑。

黃建嘉說，林明溱用林儒彬擔任立委辦公室副主任、國民黨南投縣黨部主委、縣長特助，南投難道找不到任何「非林氏家族」年輕人來栽培嗎？全南投年輕人都不比林儒彬優秀嗎？林明溱長期經營勢力維持地方派系利益，請鄉親用選票推翻南投土皇帝。（編輯：郭諭儒）1120303