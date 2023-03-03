南投立委補選 國民黨戰友推薦林明溱30年政績

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣第2選區立委補選明天投、開票，國民黨候選人林明溱陣營今天辦選前之夜，黨籍縣市長、民代輪番肯定林明溱服務地方30年政績，盼縣民選出真正的民意代表，而非黨意代表。

林明溱 林明溱小檔案 政黨：中國國民黨

出生年月日：40年2月13日

現職：南投縣長 看更多 關閉 競選總部今天晚間在縣立體育場舉辦選前之夜，國民黨立法委員馬文君、曾銘宗、洪孟楷、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫等人接力向鄉親懇託；朱立倫、林明溱活動前先在市區掃街。

許淑華致詞表示，對手民進黨候選人 蔡培慧 蔡培慧小檔案 生日：民國60年9月2日出生

黨籍：民主進步黨

學歷：台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士

經歷：第9屆不分區立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長、世新大學社會發展研究所副教授 看更多 關閉 陣營今天也在南投市舉辦造勢晚會，總統蔡英文等人出席，但這些中央大官每次來南投都是為輔選蔡培慧；民進黨壟斷立法院，不需要再多一名「黨意立委」，林明溱服務南投30年，希望大家支持林明溱再為南投爭取建設。

蔣萬安表示，林明溱曾任集集鎮長、縣議員、立委、南投縣長，30年從政資歷非常豐富完整，為地方爭取的建設不計其數，包含舊正、南雲交流道，駕駛人享有的高速公路每天每車優惠里程20公里政策也是林明溱爭取，盼大家支持正直、踏實的林明溱，拒絕抹黑選舉。

張善政說，林明溱在地服務30年，一步一腳印對南投貢獻非常大，不僅爭取許多建設，還有學童免費營養午餐、老人裝假牙等福利，可是這樣的好人才，卻因選舉被抹黑，如此情況就像他去年競選桃園市長一樣，不斷面臨子虛烏有的抹黑，感謝市民最後用選票還清白。

盧秀燕表示，南投這席立委補選非常重要，關係著南投鄉親幸福未來，身為立委要為民眾發聲，不能只想著護航執政黨政府，一定要站在民意這邊，包含缺電、缺水、食安、環境衛生、政府預算等，都要去監督，這才是真正的民意代表，她曾與林明溱共事，林明溱是一名敢發聲的「大炮」，當選後一定會勇敢為民喉舌。

新北市長侯友宜透過預錄影片表示，選舉不需要抹黑、用意識形態攻擊，希望一起支持真正為南投打拚的林明溱，讓林明溱好好做事情，為人民拚好日子。

林明溱向支持者表示，有人問他為何當過立委、縣長後，還要參加這次立委補選，他這次參選，是為南投守住這一席、要服務縣民、攜手馬文君協助縣長許淑華向中央爭取建設，同時利用這段時間培養2024年立委選舉優秀人選接棒，如南投縣議員宋懷琳、游顥等對象。

朱立倫致詞說，林明溱為南投打拚一輩子，因選舉被民進黨抹黑、抹紅，林明溱若因這種選舉手段而落敗，就是台灣民主最大失敗；民進黨不顧台灣，只顧政權、維護私利，蔡培慧也不是要選民代，而是當「黨意代表」，從蔡培慧要求萊劑零檢出變成挺萊豬就可看出。

朱立倫指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時期，台灣很缺疫苗，當時林明溱想辦法欲採購疫苗，包含鴻海集團創辦人郭台銘、慈濟、台積電等，都想買疫苗救台灣人，蔡培慧不但沒幫忙，甚至說這款BNT疫苗是中國代工，簡直是想害台灣人。（編輯：謝雅竹）1120303