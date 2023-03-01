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拚南投立委補選 林明溱：上任能幫縣長許淑華

2023/3/1 17:02（3/1 17:21 更新）
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國民黨南投縣立委補選候選人林明溱（左3）1日在南投市中興新村舉辦黨員座談會，中廣董事長趙少康（右3）、南投縣長許淑華（左2）等人出席站台。（國民黨南投縣黨部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月1日
國民黨南投縣立委補選候選人林明溱（左3）1日在南投市中興新村舉辦黨員座談會，中廣董事長趙少康（右3）、南投縣長許淑華（左2）等人出席站台。（國民黨南投縣黨部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月1日
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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）國民黨南投縣第2選區立委補選候選人林明溱今天在南投市與黨員座談，林明溱說，對手民進黨候選人蔡培慧不會幫縣長許淑華從中央爭取經費，他上任能幫助許淑華、守護兩岸和平。

林明溱今天在南投市中興新村光明市場舉辦黨員座談會，中廣董事長趙少康、南投縣長許淑華、南投縣議員宋懷琳、林儒暘、縣議員兼民眾黨南投縣黨部主委簡千翔等人出席，林明溱致詞表示，這次要出來競選就是希望國家要和平、不希望年輕人上戰場。

林明溱表示，一定要守住這席立委，因為民進黨候選人蔡培慧不會幫許淑華從中央爭取經費，反而會扯後腿，他上任不僅能幫助許淑華，還能守護兩岸和平；另外，民進黨選舉最會抹黑，謊稱他當縣長出國84次，其實任內到中國大陸只有10次，且是去賣茶葉、農特產。

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趙少康說，這席南投立委補選任期只有10個月，卻搞得像總統大選，民進黨大官都來南投，根本是小蝦米對抗大鯨魚的選舉，是林明溱對抗整個民進黨和政府的選舉，林明溱從立委到縣長為南投爭取多少建設有目共睹，一輩子為南投犧牲奉獻，卻被民進黨講成這樣。

許淑華表示，林明溱從沒離開南投，30年來為南投打下的基礎有目共睹，民進黨不到1個月時間把林明溱說成十惡不赦，讓林明溱非常委屈，也侮辱南投縣民，林明溱從鎮長、立委到縣長是經民意檢驗，反觀對手從萊豬到疫苗的立場搖擺，不為百姓思考。（編輯：謝雅竹）1120301

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