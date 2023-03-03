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林明溱選前之夜獨缺侯友宜 朱立倫：有預錄影片

2023/3/3 15:24
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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨南投立委候選人林明溱今天晚間將舉辦選前之夜活動，邀請藍營六都首長站台，但獨缺新北市長侯友宜，國民黨主席朱立倫則說，侯友宜5天前才到南投力挺林明溱，今天有預錄影片，會在晚會中播出。

朱立倫今天下午出席政治大學國際關係研究中心舉辦的「國研中心70週年特展開幕記者會」。由於民眾黨主席柯文哲也受邀出席，與朱立倫之間的互動，格外引發關注，但兩人並未有太多互動，僅在活動結束後相互握手致意。

朱立倫在受訪時被問到是否有與柯文哲談到什麼，是否有講到藍白合，他表示，大家一起努力為未來打拚，台灣民主、繁榮、兩岸和平要更多人一起努力，所以只要是非綠的，大家都一起加油努力。

由於柯文哲在致詞時說到該競爭時要競爭，媒體追問，國民黨與民眾黨之間，目前該競爭還是合作，朱立倫說，在台灣的政黨之間，不是合作就是競爭，跟敵人才是對抗，柯文哲的講法是指兩岸關係，國民黨跟民眾黨的確在很多地方有合作，但有些部分、議題也有競爭，希望未來共同為台灣努力，因為大家對民進黨執政有太多不滿。

南投立委補選4日投票，林明溱在今晚的選前之夜造勢活動，邀請到台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，但獨缺侯友宜，朱立倫則說，侯友宜5天前才到南投力挺林明溱，今天也有預錄影片，會在晚會中播出，現在是全黨一致，團結支持林明溱。

談到有意重回國民黨的鴻海創辦人郭台銘在臉書發文力挺林明溱，朱立倫表示，林明溱腳踏實地為南投打拚30年，若民進黨用抹黑攻擊造謠的方式就能勝選，那真是民主之恥，因此，在最後階段，南投的民眾都應該站出來力挺林明溱，也樂見每個人都支持林明溱。

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此外，有媒體報導，侯友宜要開始找尋副手，準備總統大選，開出的條件包括要是女性、有專業、曾留美，朱立倫被問到是否知道此事時，他未正面回應，僅說，國民黨現在團結一致為南投打拚，大家會花所有時間、力氣幫忙林明溱，希望南投朋友站出來投票，用團結對抗抹黑造謠。

現場媒體也問到，未來是否可能爭取大位，朱立倫指出，他最關心國民黨南投立委補選能勝選。（編輯：林興盟）1120303

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