南投立委補選 總統籲鄉親給蔡培慧一個機會

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南投縣第2選區立委補選4日投票在即，身兼民進黨主席的總統蔡英文（左4）3日與民進黨籍候選人蔡培慧（左3）到名間鄉松柏嶺受天宮參香，蔡總統籲請鄉親給予機會，證明蔡培慧是一名用心、有能力的人才。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月3日

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣第2選區立委補選明天投、開票，總統蔡英文今天與民進黨候選人蔡培慧參香，蔡總統致詞說，現在是關鍵時刻，希望鄉親給一個機會證明蔡培慧是用心、有能力的人才。

選舉最後階段衝刺，蔡培慧今天上午到名間鄉站路口拜票，再與民進黨立委蔡易餘等人至中興新村掃街，下午陸續有立委林靜儀、林俊憲及前南投縣議員賴燕雪協助在南投市車隊掃街，傍晚再與蔡總統前往名間鄉松柏嶺受天宮參香， 晚間再出席選前之夜造勢活動。

蔡總統在受天宮致詞表示，希望4月中可普發現金新台幣6000元給每一人，讓大家手上多一份現金，待立法院通過後，政府會以最快速度發放，另有租屋補貼提供年輕人、學生；南投近年未見顯著進步，希望有一名好立委連接中央與地方，讓南投快步往前走。

蔡培慧表示，投入選戰至今，近百名不分黨派立委好友、縣市長、部會首長表達希望到南投輔選，更有許多集集大地震重建工作夥伴、受災戶關心，讓她深感這一戰不只是蔡培慧的選舉，而是出身農村平民女兒挺身對抗長期壟斷南投政治、企圖世襲家族政治的補選。

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蔡培慧說，山區阿公、阿嬤看醫生不方便，她成功爭取衛福部支持長照交通車及營運經費，也成功爭取客運進到社區方便鄉親搭車，並積極與彰化基督教醫院體系討論擴大南投基督教醫院的可能性，當選後將與台中榮總、中國醫藥大學附設醫院討論盼增進專業醫療。

蔡培慧說，驅使她投入補選最主要原因，是因為不忍從擔任不分區立委到行政院中部聯合服務中心執行長期間已解決、正改善、努力中的事情突然中止；她長期研究並致力發展南投願景，就只差一步，懇請選民為自己家鄉出一份力，把握改變南投的一張選票。（編輯：謝雅竹）1120303