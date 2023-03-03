南投立委補選倒數 「工作費」列最高檢查賄重點

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）南投縣第2選區立委補選3月4日投票，檢察總長邢泰釗、法務部長蔡清祥日前接連赴南投地檢署視察查賄佈署情形，並將地方盛傳的催票人員「工作費」賄選列入查辦重點。

這次南投縣第2選區立委缺額補選，投票區域含括南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉。

最高檢察署新聞稿指出，若立委補選涉不法情事，凡有走路工、假借聘僱名義、發放薪資、工資、顧問費、催票費或其他津貼，或投票日專車接送投票、請求投票給特定候選人，一律列入查辦情資，並嚴查速辦，勿枉勿縱。

新聞稿提到，日前召開「立委補選聯合查察會議」，據當地檢調指出，陸續收到相關賄選情資，已針對涉賄選事實釐清；而就地方盛傳的發放工作費等變形賄選手法，是否涉犯刑責，必須由檢察官依具體個案與原則認定。

最高檢表示，目前訂定5大標準來認定工作費是否涉犯刑責，分別是工作人員人數配置與工作內容及負荷，是否具衡平性；工作人員薪酬與工時，是否具相當性；工作人員取得報酬的次數及多寡，與僱用方式是否與社會通念相符；工作人員的僱用是否具必要性；工作人員選任標準與來源是否符合社會常情。

最高檢也提到，請候選人與樁腳依法競選，切勿心存僥倖，如有違反公職人員選舉罷免法等情事，檢察機關應盡速查明事實，維護選舉秩序。

此外，蔡清祥日前赴南投地檢署、調查局視察查賄佈署，也要求調查局中部地區機動工作站隨時進駐南投縣支援，密切注意相關賄選手法，獲得相關賄選情資，盡速密集蒐證、分案調查，依法查辦。（編輯：方沛清）1120303