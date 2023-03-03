南投立委補選最後衝刺 藍營動員力挺林明溱

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（中央社記者范正祥台北3日電）鴻海集團創辦人郭台銘昨天深夜在臉書發文，請南投選民支持國民黨南投縣立委補選候選人林明溱。國民黨立法院黨團、國民黨立委林為洲、林思銘等人，也都發文呼籲支持林明溱。

郭台銘在臉書發文表示，他是南投女婿，南投對他來講，有著特殊的情感。過去他便透過永齡基金會，捐贈妻子曾馨瑩的母校南投縣中興國中，增建球員宿舍及棒球設備，也在林明溱擔任縣長任內，配合縣府捐贈了南投縣立棒球場。

郭台銘還提及，他和南投的緣分不止於此，當時在民眾苦於疫苗不足時，林明溱曾提出方案，要用第二預備金向代理商上海復星購買30萬劑BNT疫苗。林明溱當時心急救人，卻遭受排山倒海的批評。

對於郭台銘公開表態請南投選民支持林明溱，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院接受媒體聯訪時代表黨團表達感謝之意，非常謝謝郭台銘友善的協助和表達。

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國民黨團也在臉書發文指出，請所有南投鄉親一起支持林明溱，讓國會多一席監督力量。國民黨團指出，當民進黨傲慢濫權、治國無方，不但導致台灣缺水缺電缺工缺蛋，還推出惡法箝制言論自由、讓孩子上戰場，國民黨需要在國會多一席聆聽民意的監督力量，不需要再一席護航綠色黨意、不聽民意的政客。

國民黨立委林為洲、林思銘也在臉書共同發文指出，林明溱擔任縣長期間，不僅成功舉辦舉辦日月潭萬人泳渡與世界茶業博覽會、推動了合歡山成為國內首座的國際暗空公園，還開發了5大產業園區，在地政績有目共睹，林明溱絕對會是南投立委的最佳人選。（編輯：趙蔚蘭）1120303