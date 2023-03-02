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綠營布條被拆控行政不中立 南投選委會：違規都拆

2023/3/2 19:44
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（中央社記者吳哲豪南投2日電）民進黨南投縣立委候選人蔡培慧競選總部今天指控，競選布條無故被拆除，南投縣選委會行政不中立。縣選委會回應，接獲民眾檢舉，認定違規才拆除，國民黨同遭質疑布條未正確署名，也會請縣府拆除。

民主進步黨南投縣立委候選人蔡培慧競選總部今天發布新聞，指控南投縣選委會以及縣府行政不中立，民進黨籍南投縣議員沈夙崢、蔡銘軒等人指控，縣選委會發文要求南投縣環保局等單位，將印有「票投林明溱、豪宅送兒孫」的競選布條拆除。

沈夙崢指出，國民黨署名攻擊民進黨的布條都沒有拆除，掛得滿街都是，且都故意掛在蔡培慧布條上面，根本是雙標，而南投縣選委會的選舉委員中，有人是林明溱擔任縣長時期的縣政顧問。她質疑，選委會用這種雙標行為欺壓民進黨候選人，就是因為林明溱陣營掌握選舉委員會，連縣選委會都必須聽林明溱的。

南投縣選委會則說明，依照選舉罷免法規定，競選宣傳品未署名負責人，不分黨派都是非法，有民眾檢舉民進黨的布條未署名負責人，經選監小組認定後發文拆除，今天國民黨也被民眾質疑未正確署名，後續也會函請環保局依法拆除。

南投縣選委會指出，選委會委員組成規定同一政黨委員不能超過1/3，選委會委員有9人，2人為國民黨籍，其餘為無黨籍，委員組成符合規定。（編輯：謝雅竹）1120302

#林明溱
#蔡培慧
#南投縣選委會
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