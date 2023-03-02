黃健庭陪林明溱掃街 百名學者連署推薦蔡培慧

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（中央社記者吳哲豪南投2日電）南投立委補選投票在即，國民黨秘書長黃健庭今天陪同黨籍候選人林明溱車隊掃街拜票；至於百名學者則連署寫公開信，認為民進黨立委候選人蔡培慧是最適合的南投立委人選。

南投立委第2選區（南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉）立委補選4日投票，有4人參選，分別為中國國民黨提名的前南投縣長林明溱、民主進步黨提名的前立委蔡培慧、國家公義運動黨魯昱君以及無黨籍的陳聰鑑。

距離投票只剩2天，包括國立暨南國際大學資訊管理學系教授陳彥錚等百名學者連署寫公開信，認為民進黨提名的立委候選人蔡培慧是最適合擔任南投立委的人選；公開信說明蔡培慧2度參選遭遇挫折，但從來沒有說過要放棄，懇請南投鄉親支持蔡培慧，全力拉票、催票，一起決定南投的未來。

蔡培慧也說，可以得到學術界連署支持，對她來說意義非凡，而學術圈代表科學理性、實事求是的精神，因此學者願意站出來支持，代表自己對南投的堅持沒有錯，如當選立委的話，一定會加倍努力，為南投帶來改變。

至於國民黨秘書長黃健庭也來到南投，陪同黨籍立委候選人林明溱一起車隊掃街，黃健庭接受媒體聯訪時說，選舉進入最後倒數時刻，對手仍執迷不悟，不斷打烏賊戰，相信選民會做出最重要的選擇。

有媒體利用車隊掃街的空檔，詢問林明溱為何妻子也曾跟著他一起出國考察；林明溱回應說，太太是一起自費出國，不會占用公務人員名額，呼籲民進黨不要再一直抹黑。（編輯：謝雅竹）1120302