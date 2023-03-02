林明溱選前之夜 邀盧秀燕蔣萬安站台營造團結氣勢

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）南投立委補選4日投票，國民黨今天宣布，候選人林明溱5日的選前之夜活動，將請到台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等人到場助講，營造團結氣勢，呼籲支持者能踴躍出來投票。

國民黨今天上午召開記者會，說明林明溱3日下午步行掃街及選前之夜的規劃。

國民黨發言人楊智伃說，林明溱明天下午將從南投的文化中心一路走到南投的體育場前廣場，也就是選前之夜的場地，陪同林明溱掃街的來賓，包括黨主席朱立倫、副主席連勝文、智庫執行長柯志恩等，大家一步一腳印，腳踏實地，象徵林明溱這30年來為南投的付出與努力。

楊智伃指出，接下來的選前之夜活動，朱立倫將與蔣萬安、張善政、盧秀燕，以及南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠等縣市首長齊聚一堂，展現團結為南投、為台灣打拚的決心。同時，選前之夜也邀請到前南投縣長林源朗、南投縣議長何勝豐等人到場，凸顯林明溱在地耕耘廣受肯定。

楊智伃強調，補選的投票率普遍不高，南投立委補選這一仗，希望所有民眾能夠站出來，絕不能贏在家裡、輸在票匭，一定要站出來，投下對南投的肯定，投下自己神聖的一票。

選前之夜主持人、文傳會主委洪孟楷表示，這場選舉是抹黑與反抹黑的選擇，是黨意與民意的選擇，更是一場3個月臨時空降與30年的在地經營的選擇；林明溱在中央能監督、在地方能建設，絕對是最優質的選擇，期盼南投民眾用智慧，選出最能夠為在地發展謀福利、爭取更好建設的立委。（編輯：翟思嘉）1120302