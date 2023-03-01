南投立委補選 藍籲多一席制衡民進黨

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（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北1日電）國民黨文傳會主委洪孟楷今天召開記者會指出，國防部預告修正全民防衛動員準備法，簡直無法無天；目前正在進行南投立委補選，呼籲選民支持讓國民黨多一席國會監督力量，才不會讓執政的民進黨恣意妄為。

國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，增訂在動員階段，散播不實訊息處3年以下有期徒刑，網路傳播加重其刑至二分之一；國民黨今天召開記者會，質疑民進黨強推修法，不僅賦予政府管制媒體的權限，甚至還要徵召學生參戰，引發社會強烈反彈。

洪孟楷表示，蔡政府要將「全民防衛動員準備法」更名為「全民防衛動員法」，把「準備」2字拿掉，是真的要往戰爭方向前進嗎；以及全民防衛動員法中的「準備」一詞，定義為何，這是行政部門的空白授權、無限擴權，簡直無法無天。

洪孟楷指出，國會不需要多一席遵循民進黨意的橡皮圖章，但需要一席監督制衡的在野力量，呼籲民眾集中選票支持林明溱，讓國會多一席監督力量，才不會讓執政黨恣意妄為。

此外，針對民進黨質疑林明溱擔任南投縣長期間，出訪浪費公帑國民黨上午也召開另一場記者會。

國民黨桃園市議員舒翠玲表示，鄭文燦2016年率團訪問荷、英、法等國，12天行程、帶隊33人，還包含一名專屬攝影師，總共花費新台幣874萬6458元；2017年出訪美西，12天行程，帶隊45人，花費689萬9009元，2次行程就已花費公帑1500多萬元，且都是委託特定旅行社，未公開招標。

舒翠玲指出，民進黨說林明溱的出國報告下載都是亂碼，但鄭文燦的出訪在網站上連報告都看不到。

對此，鄭文燦辦公室表示，鄭文燦在桃園市長任內出國報告，都可在桃園市政府網站上查得，國民黨指控未公開出國報告純屬造謠。

鄭文燦辦公室表示，國外出訪案循效益原則，都依規定採機關人員自理方式報支差旅費，以個人名義委託旅行社代為採購國際機票，並依「國外出差旅費報支要點」個別報支，由機關本於權責處理，依規定並無強制公開招標。

鄭文燦辦公室指出，過去兩任桃園縣長朱立倫、吳志揚的國外出訪案，也曾採取相同或是類似方式辦理。（編輯：蘇志宗）1120301