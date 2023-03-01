蔡培慧允捐立委補選補助款 照顧南投弱勢孩童女性

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）民進黨南投縣第2選區立委補選候選人蔡培慧今天說，這次補選所得選舉補助款，扣除黨中央責任款後，將全數捐給縣內社福組織照顧弱勢孩童、女性，為她的支持者做公益。

蔡培慧今天在競選總部召開記者會表示，這次補選所得選舉補助款，扣除黨中央責任款後，將全數捐給南投縣生活重建協會、龍眼林福利協會、南投家扶中心、玄愛兒少關懷家園、勵馨基金會、良顯堂社會福利基金會等縣內社福、長照單位，讓支持她的每一張選票，更實質回到南投人身上，為每一名她的支持者做公益。

蔡培慧說，她在921震災重建基金會工作結識邱慶禧、廖振益等受災戶，邱慶禧、廖振益等人震後投入社區重建、老人送餐等服務逾20年，也分別成立長照社福組織，精神令人感佩；南投家扶、良顯堂、仰望教育基金會等，則是長期支持南投縣弱勢兒少的重要力量。

蔡培慧致詞提到良顯堂基金會創辦人陳綢阿嬤不禁落淚，她說，從陳綢阿嬤身上看見女性、奉獻的力量，她的捐款只是杯水車薪，希望更多投入政治工作者要知道，政治工作是要將國家資源用在對的地方、是服務工作，對手林明溱擔任南投縣長時，對於校園工程新台幣幾十萬元配合款稱沒錢，卻花費數億元蓋景觀塔。

一起出席記者會的南投縣議員沈夙崢說，對手用選舉補助款買地蓋豪宅，蔡培慧則是要用來照顧弱勢孩子、女性；縣議員蔡銘軒表示，林明溱用補助款為兒子發展未來，但南投需要一名優質立委，就是蔡培慧；縣議員吳棋楠指出，蔡培慧將捐補助款，格局明顯高於對手。

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南投縣政府今天發布新聞稿表示，南投縣長許淑華1日起請假3天，全力投入輔選行程，為在地深耕的國民黨南投縣立委補選候選人林明溱掃街拜票，縣府各項建設與工作持續運作，團隊善盡職守，一如往常服務縣民，請假期間隨時可回縣府指揮調度，縣政不會怠惰。

對此，蔡培慧回應媒體提問表示，許淑華請假協助林明溱，但許淑華擔任縣長是要為縣民謀福利，而不是為前任縣長林明溱、林明溱的兒子林儒彬個人去求取官位；另外，蔡培慧也說，林明溱陣營對於這場選舉已完全不為南投著想，只想著抹黑、攻擊、造謠。（編輯：陳仁華）1120301