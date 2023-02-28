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要林佳龍負責南投垃圾遭反駁 林明溱改口避談

2023/2/28 20:59
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（中央社記者吳哲豪南投28日電）垃圾問題成南投立委補選焦點；新北市議員卓冠廷指，總統府秘書長林佳龍擔任台中市長時，為南投處理5萬7000噸垃圾，國民黨候選人林明溱則改口說，不曉得，也不再談。

南投縣立委補選將在3月4日投票，林明溱昨天接受媒體聯訪時表示，垃圾問題是民進黨造成的，如果不是民進黨籍的前台中市長林佳龍不願意幫南投，南投也不致發生垃圾危機。

曾任台中市新聞局長的新北市議員卓冠廷在臉書發文回應，林佳龍4年台中市長任內，替南投處理5萬7000噸垃圾，盧秀燕擔任台中市長4年，幫南投處理3000噸垃圾，台中2020年完全停止幫南投處理垃圾，才是近年南投垃圾處理不完的原因。

林佳龍今天陪同民進黨籍南投立委補選候選人蔡培慧掃街時也說，相關指控顛倒是非，林明溱甩鍋，鍋子卻砸到盧秀燕，林明溱當過立委及南投縣長，卻無法解決垃圾問題，籲選民給蔡培慧機會，解決南投垃圾問題。

針對卓冠廷指林佳龍幫忙處理南投垃圾量比盧秀燕多，林明溱接受媒體聯訪時回應，他不曉得，也不再談了，垃圾的問題給縣府處理。（編輯：郭諭儒）1120228

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