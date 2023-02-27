南投3/4立委補選 綠籲年輕人返鄉投票 藍盼支持做事的人

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國民黨南投立委補選候選人林明溱（左2）27日晚間在南投縣竹山鎮舉辦造勢晚會，國民黨主席朱立倫（左3）、南投縣長許淑華（右2）等人到場聲援，朱立倫呼籲鄉親用選票支持做事的人。中央社記者吳哲豪南投攝 112年2月27日

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（中央社記者吳哲豪南投27日電）國民黨主席朱立倫及副總統賴清德今晚都來到南投，參加藍綠立委候選人造勢晚會。賴副總統指出，選舉勝負關鍵在動員，呼籲年輕人返鄉投票；朱立倫則期盼用選票支持做事的人。

南投縣第二選區（南投市、名間鄉、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉）立委補選將在3月4日投票，國民黨主席朱立倫及身兼民進黨主席的賴副總統，今晚都來到南投參加南投立委補選候選人的造勢晚會。

民進黨立委補選候選人蔡培慧晚間在南投鹿谷鄉舉辦造勢晚會，賴副總統致詞時說，他和蔡培慧一起掃街時，聽到很多縣民抱怨垃圾問題，先前縣府把該解決的垃圾問題先丟給竹山鎮公所，現在又認為是前交通部長林佳龍責任，沒有幫縣民解決問題。

賴副總統指出，蔡培慧參選立委是為了要幫南投解決問題，現在選舉勝負的關鍵是動員，他要請縣民回家後動員街坊鄰居出來投票，也要把出外工作的年輕人找回來投票，這樣才能勝選。

至於國民黨南投立委補選候選人林明溱則在竹山鎮舉辦造勢晚會，除朱立倫外，南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕以及彰化縣長王惠美都到場聲援林明溱；朱立倫致詞時說，林明溱在南投服務30多年，獲得多名縣市首長肯定，卻在這次選舉中被對手抹黑。

朱立倫說，林明溱原本是對南投貢獻最多的人，卻成為大貪官，這樣的抹黑也污辱南投鄉親，這場立委補選是在考驗鄉親是否相信謠言與抹黑，也是在考驗台灣民主，呼籲鄉親出來投票，用選票支持做事的人。（編輯：陳仁華）1120227