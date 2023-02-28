南投立委補選 張善政、林佳龍為藍綠候選人拉票

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（中央社記者吳哲豪南投28日電）總統府秘書長林佳龍陪同民進黨南投立委候選人蔡培慧掃街，林佳龍說，請選民把握好人才，給蔡培慧機會；桃園市長張善政也南下幫國民黨立委候選人站台，呼籲票投林明溱。

南投縣第二選區（南投市、名間鄉、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉）立委補選將在3月4日投票，藍綠陣營都利用228連假最後一天，以車隊掃街方式爭取民眾支持。

總統府秘書長林佳龍今天率領民進黨立委黃秀芳、莊競程等人組成輔選團，以車隊掃街方式前往南投市、名間鄉、竹山鎮等鄉鎮幫蔡培慧催票。

林佳龍接受媒體聯訪時說，蔡培慧是他台大學妹，他號召組輔選團，許多同志爭相報名，大家都共同要為南投爭一口氣，而蔡培慧擁有學識與能力，懇請南投選民把握好人才，給她立委試用期，他相信蔡培慧絕不負眾望。

林佳龍指出，林明溱說立委補選勝選就不再競選連任，但做生意的人都了解，「怎麼可能用一個只想做短期的員工呢」， 他對南投有信心，選民一定會給蔡培慧機會。

至於中國國民黨南投立委補選候選人林明溱則邀請桃園市長張善政，一起在竹山鎮車隊掃街；張善政接受媒體聯訪時指出，他相信林明溱會做一個非常好的立委，所以特別來南投幫忙加油打氣、幫忙助選，希望林明溱能當選，未來也能夠跟南投縣長許淑華搭配，讓南投更進步。

林明溱說，原來團隊預估竹山鎮選情緊張，但這幾天，新北市長侯友宜、張善政等人幫忙掃街助選，效果非常好，他相信竹山鎮民絕不會聽片面之詞，會展現智慧選擇真正會做事情的人。（編輯：方沛清）1120228