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林明溱豪宅被指無建物測量圖 投縣府：地政有圖可查

2023/3/2 12:41
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（中央社記者吳哲豪南投2日電）新北議員卓冠廷指出，前南投縣長林明溱和兒子位在「白金漢特區」的豪宅無建物測量圖，質疑南投縣府為何不公開；縣府回應，地政系統有圖可查，不清楚為何有人說查不到。

民進黨新北市議員卓冠廷今天在臉書（Facebook）貼文指出，林明溱和兒子的豪宅位在南投市「白金漢特區」，建案共有17間別墅，不過由林明溱2名兒子起造或是跟黑龍江建設江姓董事長可能有關的6間房子，都沒有建物測量圖。

卓冠廷表示，建物測量圖就像是合法建物身分證的必要資訊，如果房子要去辦貸款，銀行也一定要有這個圖，才知道房屋面積多大，估價才有依據，才有可能貸款給屋主，林明溱家這2間豪宅都有貸款，所以一定有圖，他質疑為何南投縣府不用公開2間豪宅的建物測量圖？

南投縣府則回應，對於外界指林明溱任內變更土地蓋房子，前縣長林明溱位在文化路巷內之土地經查都市計畫45年發布實施以來就是住宅區，相關建物也都有圖資可查，歡迎媒體來縣府查詢。

縣府地政處一名人員告訴中央社記者，前縣長林明溱的豪宅在民國109年曾辦理保存登記，地政單位也留有建物測量圖，不清楚為何有人查詢不到。

地政處人員解釋，保存登記指的是建物所有權第一次登記，通常是民眾要申請房屋貸款才會辦理，但保存登記非強制事項，實務上，屋主也有可能用其他的房屋土地作抵押申請貸款。

國民黨南投縣立委補選候選人林明溱接受媒體聯訪時則說，都已經快到投票日，對手還一直在抹黑他，如果對房子有意見，可向相關單位提出檢舉，也會配合權責機關調查。（編輯：陳仁華）1120302

#林明溱
#卓冠廷
#縣府地政處
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