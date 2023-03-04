南投立委補選蔡培慧勝選3要素 矢板明夫：團結、糾錯與論述

（中央社台北4日電）南投縣第2選區立委補選結果，民進黨候選人蔡培慧勝出。日本媒體人矢板明夫認為，民進黨勝出主因有三：團結、糾錯、論述；選民3個月前用選票教訓民進黨，這次用選票給了民進黨希望，「台灣的民主，真的很有韌性」。

南投縣第2選區立委補選今天投開票，中選會晚間指出，依據南投縣選舉委員會開票統計結果，得票數最高的候選人為蔡培慧，得票數4萬5218票；中選會將於10日舉行委員會議，審定選舉結果並公告。



矢板明夫晚間透過臉書發文認為，民進黨勝出的第一個原因是「團結」，九合一選舉時，因為民進黨2024總統大選候選人尚未確定，各大派系都有自己的小算盤，很多精力都消耗在內鬥。



他指出，此次南投輔選最明顯不同點，是各派系接受去年大敗教訓，大家全力以赴、槍口一致對外，自然就打出了氣勢；而3個月前民進黨所犯過的錯誤，這一次輪到國民黨全犯，結果自然就不一樣。



其次是「糾錯」。矢板明夫認為，副總統賴清德接任黨主席後，從學術倫理、涉黑、貪污、到缺乏和基層溝通等問題，都做出明確應對；民進黨勇於改正自己錯誤的態度，選民看到了。



最後是「論述」。矢板明夫指出，南投補選是2024總統大選前哨戰，賴清德這段時間在台灣未來方向問題上，不停完善自身論述；不管是「沒必要再宣布台獨」，還是「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」的12字，都可讓人看出前進方向。



矢板明夫表示，3個月前用選票教訓民進黨的台灣選民，這一次用選票給了民進黨希望。台灣的民主，真的很有韌性。（編輯：林克倫）1120304