林明溱選前之夜缺席 侯友宜：每天市政行程很滿

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）國民黨南投立委候選人林明溱昨晚舉辦選前之夜活動，邀請藍營六都首長站台，但獨缺新北市長侯友宜。對此，侯友宜今天表示，每天行程都很滿，昨天到安坑輕軌督導試營運缺失。

林明溱昨晚舉辦立委補選選前之夜活動，邀請藍營六都首長站台，但獨缺侯友宜。國民黨主席朱立倫昨天下午指出，侯友宜日前才到南投力挺林明溱，選前之夜活動也會播出侯友宜預錄影片。

侯友宜今天上午前往台北慈濟醫院參加新北市護理師護士公會會員代表大會，並接受媒體聯訪。媒體詢問，有關林明溱選前之夜活動議題。

對此，侯友宜表示，他每天行程都很滿，只是沒有公開。昨天到安坑輕軌督導試營運缺失，並詢問民眾是否有哪些改進意見。

侯友宜指出，市政工作最重要的是準備2030願景工程的交通、產業與社會福利等各項市政全力衝刺，這是當前最積極準備的工作。

媒體提問，新北市副市長劉和然日前在區長會議中，要求事務官做好市政被批評的準備，是否代表侯友宜為參選2024年總統做準備。

侯友宜回答，目前還是新北市長，要做好當前的工作。新的區長剛上任，仍在調整步伐中，各局處首長與副市長也各司其職，扮演緊盯區政進度的角色。

侯友宜於民國108年8月間曾因韓國瑜新北市總統競選總部主委相關議題，遭時任南投縣長林明溱呼籲應識大體，侯友宜當時回應「我非常識大體」，他識的大體就是400萬市民。（編輯：戴光育）1120304