當選南投立委 蔡培慧謝票：落實鄉親囑託責任開始

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南投縣第2選區立委補選民進黨當選人蔡培慧（前左）5日由擔任競總主委的民進黨立委羅美玲（前右）陪同展開謝票，蔡培慧說，當選是責任開始，任何事都不能鬆懈，落實鄉親囑託與政見是目前重點。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月5日

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）南投縣第2選區立委補選民進黨當選人蔡培慧今天展開謝票，蔡培慧說，當選是責任開始，任何事都不能鬆懈，落實鄉親囑託與政見是目前重點，她也非黨意立委，會為人民提出主張。

蔡培慧今天由擔任競總主委的民進黨不分區立委羅美玲陪同，從南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉展開謝票行程，蔡培慧出發前接受媒體聯訪表示，她習慣晚睡，且睡前常會看資料，昨晚如往常般「累了就睡，睡得很好」，當選是責任開始，任何事都不能鬆懈。

是否繼續參選2024年立委，蔡培慧說，現階段盡心盡力落實政見，包含南投設置大型醫院、協助醫院更新設備、推行老人與社會福利、農業灌溉需求、推動老人年金加碼至新台幣5000元、與立委羅美玲處理困擾地方十多年的垃圾問題等，將鄉親囑託放心上是目前重點。

昨天投開票，一群自稱「全民監票行動聯盟」成員從外地到南投市、名間鄉投票所攝影、紙本記錄投票者特徵，警方查獲2件、6人，詢問後依妨害投票罪嫌函送法辦；成員自稱為促使選舉公平、公正競爭，不想讓人動手腳，監票錄影快3年，第1次被查辦。

對此，蔡培慧說，檢調體系一定要正視這件事，她昨天親眼見成員用衣物遮掩密錄器拍攝投票所，接著發現附近民宅也放一部密錄器，她想向屋主了解詳情時，與她談話、自稱來自南部的阿伯便起身取走，放進自己口袋，警方到場，成員拿出一張單子，寫著標準化回應對話，如「我在此沒有講話，只是安靜坐著，沒有影響他人」，還說出憲法，讓她感覺對方是有系統組織。

國民黨選將林明溱敗選後，南投縣長許淑華說，希望蔡培慧不要完全聽從黨意、若無好表現2024年會被下架。蔡培慧回應媒體詢問表示，許淑華說「下架」是正常的，任何人做得好就繼續，做不好當然不會獲支持，競爭才會進步，她也並非「黨意立委」，她會持續為人民提出主張，尊重民意才是從政工作者的初衷與本意。

蔡培慧也說，與羅美玲非常有默契，一直緊密合作，尤其羅美玲是新住民背景民意代表，她透過羅美玲與新住民族群互動並協助解決各項問題；對於2024年如何布局區域立委選舉，蔡培慧說，與黨部合作並尊重鄉親期待，推出最好人選，她會繼續在選區耕耘。（編輯：陳仁華）1120305