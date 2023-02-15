黨務改革第三槍加嚴反黑金 賴清德：改革路必須走

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民進黨中執會通過黨職人員選舉辦法、公職候選人提名條例草案，加嚴排黑。民進黨主席賴清德（圖）15日表示，反黑金是黨長久以來堅持，無可迴避；這條改革的路必須持續要走。中央社記者鄭清元攝 112年2月15日

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨中執會通過黨職人員選舉辦法、公職候選人提名條例草案，加嚴排黑。民進黨主席賴清德說，反黑金是黨長久以來堅持，無可迴避；這條改革的路必須持續要走。對於外界質疑是「新系針對英系」，賴清德說，沒有這方面問題。

賴清德今天在民進黨中執會指出，他1月18日接任民進黨黨主席之後，連續召開的3次中執會會議，第一次會議進行黨部組織調整，以及將台南市議長副議長選舉涉及案情的2位黨員移送中評會。

他說，第二次中執會建立一套制度處理學倫相關問題；今天針對即將要進行黨公職參選問題，就是希望解決民進黨黨內黨公職跟黑金相連的問題，展現革新的決心，非常感謝中執委連續3次出席會議，讓黨務革新順利進行。

賴清德說，基本上，3次中執會黨務革新秉持誠信、正直、負責3個精神，並達到3個目標。第一個目標是明確回應社會在九合一選舉之後對民進黨的批評指教；第二個希望能夠以更高的標準來要求黨內的黨公職；第三個是希望能夠做政治的表率，讓國內的政治往正面方向發展，對整個社會觀感與國家來講是正面的。

賴清德指出，過程當中依然面臨一些困難，但是他非常感謝大家的支持，這條改革的路，必須持續要走，因為民進黨兩項精神是基層黨員念茲在茲的，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨的創黨精神，對於反黑金的作法也是民進黨長久以來的堅持，這個無可迴避；第二個就是，「綠色執政品質保證」，基層黨員對民進黨創黨早期，縣市長的執政績效非常欽佩，而且也都是念茲在茲，希望民進黨能夠找回這樣的精神。

未來民進黨全代會若通過條文修正，曾被感訓的民進黨英系中常委黃承國將無法參選黨職或公職。

賴清德在民進黨中執會後接受媒體訪問，有媒體問到，「黃承國條款」被外界認為是「新系針對英系」；賴清德說「沒有這方面的問題」。

賴清德說，今天中執會無異議通過，大家認為，民進黨對當前社會治安應該要貢獻心力，這場選舉中，民進黨遭遇的批評，也應該要做斷然處理，基本上沒有人表達不同意見。

至於黨中央是否跟黃承國提過，這屆中常委就不要做了；賴清德說，之前黨內就有跟黃承國進行這方面的討論，結果黃承國是同意不再出席黨內相關會議。

賴清德說，在陳其邁代理黨主席期間，有進行溝通，目前狀況是這樣，今天就是先通過這樣的法案；至於黃承國自請調查的部分會不會處理，賴清德說，這部分會進行。（編輯：林興盟）1120215