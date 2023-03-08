國民黨討論2024選舉提名 朱立倫：秉持公平公正立場

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國民黨8日下午召開中常會，討論2024年總統、立委提名作業，黨主席朱立倫（圖）表示，黨中央一定秉持公平公正的立場，不可以也不會有任何偏私，請大家不要相信任何謠言，更不可以散布任何謠言。中央社記者謝佳璋攝 112年3月8日

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨今天討論2024年總統、立委提名作業，黨主席朱立倫表示，黨中央一定秉持公平公正的立場，不可以也不會有任何偏私，請大家不要相信任何謠言，更不可以散布任何謠言；他重申，作為黨主席，沒有任何個人考量。

備戰2024年總統、立委選舉，國民黨下午召開中常會，討論相關提名作業，朱立倫在會中致詞表示，全民最矚目的，就是2024年國民黨要重返執政，面對2024選戰，國民黨不躁進，但絕對不能拖延。

朱立倫重申，國民黨的立場非常清楚，他作為黨主席，從頭到尾堅持無私無我，沒有任何個人的考量，沒有自我，只有求國民黨好，作為總教練，一定要提出最好的選手、最好的候選人，讓2024的總統與立委都能夠勝選，這是決心也是態度。

朱立倫說，除了必須要團結黨內，更要團結一切可以團結的力量，光靠國民黨是贏不了的，2024一定要團結所有能團結的力量，從今天起，包括他自己、副主席、秘書長、黨務幹部等，一定要告訴所有支持者，大家要團結一起努力。

朱立倫表示，他也會與副主席、秘書長、重要黨務幹部，拜會、徵詢各執政縣市長、立法院黨團成員、中常委、黨內意見領袖，大家匯集共同的意見，團結在一起，同時也要團結所有非綠的力量，共同努力才能迎向勝選。

朱立倫強調，今天就是一個出發點，中常會中除了檢討、反省南投立委補選失利的重要原因外，也該進行2024總統、立委選舉的討論，國民黨該怎麼做，所有的時程就從今天開始。他強調，所有的謠言、不實傳言到今天為止，大家共同面對未來的挑戰。

朱立倫也再度為南投立委補選失利致歉，他說，這場選戰中所有的責任由他負責，這是作為黨主席該負的責任，所有責難到他為止，不要再將矛頭指向黨內其他人；他要感謝新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市蔣萬安等各縣市長，大家不辭辛勞，到南投全力輔選。（編輯：郭無患）1120308