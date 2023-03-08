黃健庭：若黨內對徵召有共識 郭台銘會是對象之一

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國民黨秘書長黃健庭8日表示，若黨內對2024總統選舉徵召有共識，鴻海創辦人郭台銘（圖）是考慮對象之一。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨備戰2024總統選舉，外界關注將採徵召或初選決定人選，以及如何處理有意重回國民黨爭取提名的鴻海創辦人郭台銘；秘書長黃健庭今天說，如果黨內討論後，對徵召有共識，郭台銘當然是考慮對象之一。

國民黨今天下午召開中常會，確定啟動立委提名作業，至於總統提名的相關作業，黃健庭會後表示，黨中央將主動詢問執政縣市長、立委、地方意見領袖、前主席，多聽聽大家的看法。

黃健庭說，不要再像之前都是隔空喊話，現在就由黨中央主動凝聚意見，若有一定的共識，也比較有依據；這也表示未來的總統提名，不是黨主席朱立倫說怎樣就怎樣，未來就是廣泛聽取意見，作出決定。

黃健庭表示，目前已啟動立委提名作業，總統的相關提名作業，現在也等於是開始啟動，第一階段就是徵詢、協調，若有共識要初選，那就辦初選，若是徵召，就可以參考民調來做徵召依據，像去年選戰策略會報徵召縣市長人選的模式，不可能變出新把戲。

如何處理有意重回國民黨，爭取總統提名的鴻海創辦人郭台銘，黃健庭說，如果黨內討論後，大家對徵召有共識，郭台銘當然是考慮對象之一、可能人選，朱立倫已強調要團結所有非綠力量。

有中常委建議應將黨主席朱立倫納入總統人選的考量，黃健庭說，朱立倫已多次表示沒有自己的考量，甚至人選沒有包括朱立倫自己，朱立倫就是負責推出最強人選，甚至也曾跟媒體說過，民調不用納入自己。

是否代表國民黨2024總統人選已排除朱立倫，黃健庭表示，朱立倫說無私無我、沒有個人考量，就是要推出最強人選，朱立倫沒有考量自己，甚至也曾說過最強母雞不包括自己，朱立倫說到這樣，「這對我來說已經非常清楚」。（編輯：謝佳珍）1120308