更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300
首頁 / 政治

黃健庭：若黨內對徵召有共識 郭台銘會是對象之一

2023/3/8 17:23（3/8 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨秘書長黃健庭8日表示，若黨內對2024總統選舉徵召有共識，鴻海創辦人郭台銘（圖）是考慮對象之一。（中央社檔案照片）
國民黨秘書長黃健庭8日表示，若黨內對2024總統選舉徵召有共識，鴻海創辦人郭台銘（圖）是考慮對象之一。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨備戰2024總統選舉，外界關注將採徵召或初選決定人選，以及如何處理有意重回國民黨爭取提名的鴻海創辦人郭台銘；秘書長黃健庭今天說，如果黨內討論後，對徵召有共識，郭台銘當然是考慮對象之一。

國民黨今天下午召開中常會，確定啟動立委提名作業，至於總統提名的相關作業，黃健庭會後表示，黨中央將主動詢問執政縣市長、立委、地方意見領袖、前主席，多聽聽大家的看法。

黃健庭說，不要再像之前都是隔空喊話，現在就由黨中央主動凝聚意見，若有一定的共識，也比較有依據；這也表示未來的總統提名，不是黨主席朱立倫說怎樣就怎樣，未來就是廣泛聽取意見，作出決定。

黃健庭表示，目前已啟動立委提名作業，總統的相關提名作業，現在也等於是開始啟動，第一階段就是徵詢、協調，若有共識要初選，那就辦初選，若是徵召，就可以參考民調來做徵召依據，像去年選戰策略會報徵召縣市長人選的模式，不可能變出新把戲。

如何處理有意重回國民黨，爭取總統提名的鴻海創辦人郭台銘，黃健庭說，如果黨內討論後，大家對徵召有共識，郭台銘當然是考慮對象之一、可能人選，朱立倫已強調要團結所有非綠力量。

有中常委建議應將黨主席朱立倫納入總統人選的考量，黃健庭說，朱立倫已多次表示沒有自己的考量，甚至人選沒有包括朱立倫自己，朱立倫就是負責推出最強人選，甚至也曾跟媒體說過，民調不用納入自己。

是否代表國民黨2024總統人選已排除朱立倫，黃健庭表示，朱立倫說無私無我、沒有個人考量，就是要推出最強人選，朱立倫沒有考量自己，甚至也曾說過最強母雞不包括自己，朱立倫說到這樣，「這對我來說已經非常清楚」。（編輯：謝佳珍）1120308

#黃健庭
#朱立倫
#郭台銘
延伸閱讀
國民黨2024初選機制未定 侯友宜動向成關鍵南投立委補選國民黨該贏未贏 2024大選埋陰霾國民黨立委提名分3階段 初選原則採3成黨員投票7成全民調民進黨不建議現任議員選2024立委 2條件除外
黃健庭
是否披藍袍選立委 許瑞貴：交由黨中央決定立院新會期 國民黨團優先法案關注杜絕黑金政治
朱立倫
國民黨討論2024選舉提名 朱立倫：秉持公平公正立場永和行動治理座談13日舉辦 新北盤點市民關心事
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國民黨立委提名分3階段 初選原則採3成黨員投票7成全民調