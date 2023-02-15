郭台銘想披藍袍選總統 黃健庭建議先與侯友宜溝通
（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨秘書長黃健庭昨天與鴻海創辦人郭台銘會面，知情人士今天說，黃健庭建議郭台銘，先與新北市長侯友宜等黨內期待的總統人選溝通，待形成相關共識後，有利黨中央後續協調，終極目標就是團結整合，重返執政。
郭台銘昨天與前立法院長王金平見面，表達有意重回國民黨，爭取總統提名的態度。與王金平會面後，郭台銘隨即與黃健庭見面，黃健庭今天說，郭台銘清楚表達想代表國民黨參選的意願，但並沒有非選不可。
知情人士指出，黃健庭建議郭台銘先與侯友宜溝通，因為目前黨內、外界普遍認為，侯、郭都具勝選條件，無論最終誰出線，都需要對方支持，所以若能先彼此溝通，談出共識，後續待黨中央在3月4日南投立委補選後，進入協調階段時，就可以更加順暢，也可達到團結效果，而郭台銘也表達願意進行溝通、討論。
知情人士表示，郭台銘這次的態度很清楚，現階段並沒有非選不可，以及與黨中央立場同調，就是力拚團結勝選、重返執政；昨天郭台銘與黃健庭清楚表明，會完全配合黨中央的協調整合，大家共同目標就是重返執政，近期郭台銘也會與國民黨主席朱立倫見面，再做溝通。
知情人士說，就算最後不是郭台銘代表國民黨參選總統，也希望彼此能同一陣線，因此黨中央的最終目標，就是團結所有非綠陣營，郭台銘本來就是藍營的人，國民黨開大門歡迎。
黨內人士表示，現階段就讓各方先溝通，待南投立委補選後，黨中央會開始進行協調整合。
至於郭台銘黨籍問題，黨內人士表示，若透過協調、內部民調，顯示郭台銘是最強人選，最終透過直接徵召的方式，就能解決黨籍問題，這跟去年徵召張善政參選桃園市長一樣，因為在徵召前，張善政也尚未擁有黨籍，因此，只要郭台銘是最強人選，如何重回國民黨，就只是技術問題。（編輯：謝佳珍）1120215
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