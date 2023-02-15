郭台銘想披藍袍選總統 黃健庭建議先與侯友宜溝通

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鴻海創辦人郭台銘（圖）是否重回國民黨參選總統受矚，國民黨秘書長黃健庭建議郭台銘先與黨內期待的總統人選侯友宜溝通。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨秘書長黃健庭昨天與鴻海創辦人郭台銘會面，知情人士今天說，黃健庭建議郭台銘，先與新北市長侯友宜等黨內期待的總統人選溝通，待形成相關共識後，有利黨中央後續協調，終極目標就是團結整合，重返執政。

郭台銘昨天與前立法院長王金平見面，表達有意重回國民黨，爭取總統提名的態度。與王金平會面後，郭台銘隨即與黃健庭見面，黃健庭今天說，郭台銘清楚表達想代表國民黨參選的意願，但並沒有非選不可。

知情人士指出，黃健庭建議郭台銘先與侯友宜溝通，因為目前黨內、外界普遍認為，侯、郭都具勝選條件，無論最終誰出線，都需要對方支持，所以若能先彼此溝通，談出共識，後續待黨中央在3月4日南投立委補選後，進入協調階段時，就可以更加順暢，也可達到團結效果，而郭台銘也表達願意進行溝通、討論。

知情人士表示，郭台銘這次的態度很清楚，現階段並沒有非選不可，以及與黨中央立場同調，就是力拚團結勝選、重返執政；昨天郭台銘與黃健庭清楚表明，會完全配合黨中央的協調整合，大家共同目標就是重返執政，近期郭台銘也會與國民黨主席朱立倫見面，再做溝通。

知情人士說，就算最後不是郭台銘代表國民黨參選總統，也希望彼此能同一陣線，因此黨中央的最終目標，就是團結所有非綠陣營，郭台銘本來就是藍營的人，國民黨開大門歡迎。

黨內人士表示，現階段就讓各方先溝通，待南投立委補選後，黨中央會開始進行協調整合。

至於郭台銘黨籍問題，黨內人士表示，若透過協調、內部民調，顯示郭台銘是最強人選，最終透過直接徵召的方式，就能解決黨籍問題，這跟去年徵召張善政參選桃園市長一樣，因為在徵召前，張善政也尚未擁有黨籍，因此，只要郭台銘是最強人選，如何重回國民黨，就只是技術問題。（編輯：謝佳珍）1120215