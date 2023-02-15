曾銘宗籲總統提名勿初選 避免後遺症不利整合

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）鴻海創辦人郭台銘表態想回國民黨爭取總統提名，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，歡迎郭台銘一起來支持國民黨最強的候選人，現在最強的母雞是侯友宜；他也建議這次總統提名不要初選，因為會衍生後遺症，不利整合。

郭台銘昨天拜會前立法院長王金平，表態有意回到國民黨爭取總統提名。雖然黨中央樂見集結非綠陣營，擴大支持層面，但黨內也出現不同的聲音，像是前國民黨秘書長李乾龍就認為，國民黨若要幫郭台銘開方便之門，需評估利弊。

曾銘宗今天下午出席國民黨中常會前受訪表示，國民黨會有公開、透明的機制，選出最強的總統候選人，黨主席朱立倫昨天已說，新北市長侯友宜是最強母雞，歡迎郭台銘一起來支持國民黨最強的候選人，現在最強的母雞是侯友宜。

郭台銘此舉，是否會逼得侯友宜需提前表態，避免產生變數，曾銘宗則說，國民黨是一個有制度的政黨，任何候選人的提名，有一套公開、透明的機制，也有一套既定的期程，所以不需要逼誰表態，就按照機制、步驟慢慢來。

是否會建議黨中央直接徵召，曾銘宗表示，他個人的看法是希望不要有初選，因為初選會留下重大後遺症，衍生的後遺症會不利日後的整合與大選，所以他個人的看法，是不主張辦理初選。

有媒體報導，朱立倫透過前立委李嘉進請託王金平，幫忙邀約郭台銘一起出席國民黨新竹市黨部的新春團拜，對此，曾銘宗僅表示，就他的理解，這是誤解。

曾銘宗最後表示，國民黨是有制度的政黨，4年前留下不好的後遺症，所以不要重蹈2020年的覆徹，是所有國民黨立委很關心的事情。（編輯：林興盟）1120215