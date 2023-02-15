洪秀柱表態勸進侯友宜 喊話國民黨只要出一個人

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）前國民黨主席洪秀柱今天表示，2024總統選舉很快就到，要趕快做準備，大家對於新北市長侯友宜，寄予深切期望，希望不要再害羞，也不用擔心落跑問題；國民黨只要出一個人，不要再出好幾組人馬。

被視為深藍色彩的洪秀柱今天出席永和工商婦女聯誼會，她在致詞時說，大家不能對2024年總統選舉掉以輕心，認為民進黨倒下去，爬不起來，這是錯誤的，綠營的基本盤還是很穩固，如果綠營2024年覺醒，知道不能失去政權，支持者仍會站出來投票。

洪秀柱表示，呼籲大家要團結、同心協力，2024年總統選舉很快就到了，所以要儘早準備；大家對於侯友宜寄予深切期望，希望侯友宜不要再害羞，除了好好做事外，也要多說一點話。

洪秀柱強調，侯友宜不用擔心落跑的問題，侯友宜一路從新北市副市長到新北市長，待在新北市已經很久了。

但洪秀柱也說，侯友宜不是沒有競爭對手，所以希望大家要一起努力，「我們國民黨只要出一個人，不要再出好幾組人馬」，在那邊吵來吵去，到時候死的是自己、倒霉的是全體國民與台灣。

洪秀柱隨後在臉書發文指出，今天在工商婦女聯誼會活動現場，遇到新北市政府的一級主管，也藉機鼓勵侯友宜，若有意願參選，就要勇敢表態，畢竟時代不同，人民對於「黃袍加身、萬民擁戴」的宮廷戲碼已經厭倦，侯友宜更不用擔憂「落跑」的莫須有罪名，從副市長任期開始算起，他已在新北打拼十數年，根本沒有「落跑」的問題。

洪秀柱指出，不僅是侯友宜，更希望每一位有志於振衰起敝、力挽狂瀾的國民黨黨內同志，都能夠一起投入初選，提出強而有力的勝選方針，更盼望黨中央發揮智慧，積極協調，研擬出公平公正的初選制度，讓最有勝算、最合適的候選人出線，才不枉費基層民眾的殷切冀望。（編輯：黃國倫）1120215