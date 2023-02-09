民進黨3月啟動總統、區域立委提名 人選擬6月底定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨總統、立委提名時程受關注，黨內人士9日指出，總統跟立委的提名作業會綁在一起，3月將啟動相關工作，約6月能完成。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北9日電）民進黨總統、立委提名時程受關注，黨內人士今天指出，總統跟立委的提名作業會綁在一起，3月將啟動相關工作，約6月能完成、確定總統跟區域立委提名人選。

民進黨去年九合一選舉挫敗，黨內希望2024總統及立委選舉提名作業提早完成、確定人選，才有辦法迎戰這場艱難選戰。

黨內人士今天表示，總統、立委初選與提名作業綁在一起，有部分立委希望相關作業越快進行越好，因此黨內規劃立委初選期程最晚3月啟動，但中間還需約6週時間辦理溝通協調、民調等工作，到5月底、6月，區域立委提名大概就能確定，之後才會處理不分區立委名單。

黨內人士指出，由於總統與立委提名時程不會切開處理，會盡量以過去慣例辦理，因此總統跟區域立委候選人應該會在6月確定。

至於目前黨中央重要工作，黨內人士表示，短期工作目標是打贏3月4日南投立委補選，至於總統與立委初選作業，黨要扮演公正的選務機關，待確認總統、立委參選人後，今年下半年黨就負責輔選任務。

至於不分區立委，黨內人士表示，黨一定會有提名小組，希望不分區立委人選具有廣泛的社會代表性，例如族群、性別等各領域，也希望能夠年輕化。（編輯：謝佳珍）1120209