林昶佐宣布不競選連任立委​ 用更多時間陪伴罹病家人

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無黨籍立委林昶佐（圖）17日在立法院宣布，因家人健康因素，他將不參與2024台北市中正萬華區立委競選連任。中央社記者王飛華攝 112年3月17日

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（中央社記者郭建伸台北17日電）無黨籍立委林昶佐今天透過聲明表示，兩年多前他的家庭成員罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待；幾經思考後，宣布不競選2024連任，他將放慢腳步用更多的時間陪伴家人。

林昶佐 林昶佐小檔案 生日：民國65年2月1日

學歷：台北大學企管系學士

經歷：立法委員、時代力量創黨工程隊總隊長、時代力量主席團成員、閃靈樂團主唱、國際特赦組織台灣分會理事長、行政院二二八基金會董事、獨立音樂協會理事長 看更多 關閉 今天透過聲明表示，因為家人罹患罕見疾病，他將不參與2024台北市中正萬華區立委競選連任。

林昶佐表示，過去幾個月原本與團隊緊鑼密鼓準備連任，非常感謝民進黨戰友、各界先進，在地劉耀仁、吳沛憶、洪婉臻3位議員，還有許多跨越藍綠的里長們公開相挺。

林昶佐表示，這幾天他跟黨政及選務高層前輩說明時，大家都反覆勸他再做考慮；他感謝各位相挺，將離開這個崗位，他也很不捨。

林昶佐說，大家的憂慮是，若他不選，台北市中正萬華區選區是否會走回頭路，但他認為，這個決定反而能滾動更多潛在的正能量，加大進步的動力。

林昶佐說，他相信這個被定義為艱困選區的板塊，有好的人選、新的策略，促進新陳代謝，鬆動這個板塊的力道就會更大。

林昶佐表示，他投入政治時曾說要成為有熱情、優秀年輕人的橋梁，讓他們有機會爭取人民支持、推進對國家的願景，聚集、幫助這些年輕夥伴，是他人生重要的階段任務。

林昶佐表示，他還有將近1年任期，仍會在立委崗位上兢兢業業，團隊服務絕不打折；2024卸任後，無論他在哪個崗位，讓台灣成為一個正常而有尊嚴的國家，仍是他不變的理想與目標。（編輯：趙蔚蘭）1120317