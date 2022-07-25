林昶佐揭遭父親家暴經歷 盼為受害者帶來勇氣與陪伴

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林昶佐25日說，希望社會大眾能以更正確的角度看待家暴問題，並為同處在相同經歷的人帶來更多勇氣與陪伴。（圖取自facebook.com/limfreddy）

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（中央社記者王揚宇台北25日電）無黨籍立委林昶佐23日發布影片，揭露過往遭父親家暴情形，引發各界討論。林昶佐今天說，分享自身經歷，是希望社會大眾能以更正確的角度看待家暴問題，並為同處在相同經歷的人帶來更多勇氣與陪伴。

林昶佐上週於影音、社群平台及Podcast上發布自製新節目「離不開的武德殿」，邀請歌手鄭宜農及政務委員唐鳳上節目，過程中提及他成長過程中遭父親家暴情況。

林昶佐今天在臉書撰文指出，上國中後，父親三天兩頭在家中掀起腥風血雨，母親遭受極大的身心創傷，他為了保護家人，雙手、腹部、頭部都因父親的暴力相向而留下許多傷口，包括常被朋友發現的右手背、食指、手腕的傷痕。如同其他的家暴受害者，心理創傷的問題則靠服用藥物來治療。

林昶佐說，當時他曾經把包紮傷口的紗布、被父親打爛的眼鏡跟手錶，都收在一個鐵盒裡面，提醒自己絕對不能原諒。

林昶佐指出，日子久了，肉體的傷口總會癒合，焦慮症長期控制下來，他自覺狀況都滿穩定，就算被人惡意攻擊身心症或因此無法當兵的問題，自己也能一笑置之，連那個裝滿仇恨的鐵盒都早被他丟了。

儘管林昶佐自認堅強，不會再受到家暴問題的任何影響，但他說，直到近年來，曾在處理家暴選民服務案件時持續發抖、在家暴修法公聽會上無法好好言語，連閱讀家暴相關研究資料都會心神不寧，甚至只是在親子議題活動上致詞，都常不由自主顫抖落淚。

林昶佐指出，日前父親友人一句「你跟你爸長得好像」的寒暄，竟讓他終日惶恐。自己才驚覺，這些傷痛所造成的恐懼隨時都會逆襲。

林昶佐表示，父親在幾年前過世，自己也已經46歲，這個問題可能沒有解決的機會，但他會學習與之共存，也下定決心要幫家暴受害者爭取更多資源，協助他們走出難關。

林昶佐說，跟大家分享這些經歷，除了希望社會大眾用正確的態度來看待家暴問題，更是希望讓許多在陰暗角落的受害者知道，「你並不孤單」。（編輯：蘇志宗）1110725