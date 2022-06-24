協助發覺家暴黑數 婦團籲當「友善路人甲」

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為防治家庭暴力，婦女救援基金會今年邀請藝人陳竹昇（右）擔任年度公益大使，陳竹昇24日出席記者會表示，「冷漠是暴力的幫凶」，呼籲大眾成為友善的路人甲，一個小動作就可能幫助別人。左為國民黨籍立委蔣萬安。中央社記者吳欣紜攝 111年6月24日

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）家庭暴力防治法上路滿24年，但在社會中仍有許多家暴黑數未被發現，婦女救援基金會今天發起「友善路人甲」行動，呼籲大眾能多一點警覺性、守護受暴的婦幼兒少。

根據衛生福利部統計，110年度家庭暴力事件通報件數近15萬件，但不管是親密關係暴力或目睹家暴兒少，在台灣仍有許多家暴黑數尚未被發現。

為防治家庭暴力，婦女救援基金會今年邀請藝人陳竹昇擔任年度公益大使，並召開記者會舉辦年度公益影片「有心，我們都是友善路人甲！」全台首映，由陳竹昇在片中飾演大樓管理員，因對住戶的關心與高度覺察性及時提供有效的幫助資訊，即時防止家庭暴力發生。

陳竹昇表示，雖然大家都知道社會上有許多形式暴力的存在，但在實際參加過暴力預防推廣活動以及接觸受暴者還有網絡單位的人員後，他有很深的感觸，「冷漠是暴力的幫凶」，籲大眾成為友善的路人甲，一個小動作就可能幫助別人。

婦援會執行長杜瑛秋指出，婦援會每年的家庭暴力防治月都會舉辦相關倡議活動，今年更強調友善路人甲的精神，因為實務中有一些被害人是透過友善路人甲的幫忙而受到協助。

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她舉例，從越南來台灣結婚的小美時常遭先生施暴，遭先生趕出家門的她無處可去，被民眾發現後協助通報，也在警察建議下打電話給同鄉姊妹，姊妹同情小美的處境願意提供暫時住所，婦援會社工後續也提供小美需要的專業服務。

杜瑛秋表示，友善路人甲的信念是希望在面對暴力的時候，藉由小小的行動也可以發揮大大的力量，用安全及巧妙的方式友善介入幫忙，歡迎大家友善介入，也呼籲「暴力不能解決問題」，愛家人愛孩子請停止暴力，讓愛取代傷害。（編輯：管中維）1110624