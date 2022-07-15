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拚北市長 陳時中邀何志偉高嘉瑜林昶佐任競總副主委

2022/7/15 09:58（7/15 10:19 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中邀立委何志偉（左起）、高嘉瑜、林昶佐出任競選總部副主委。（中央社檔案照片）
民進黨台北市長參選人陳時中邀立委何志偉（左起）、高嘉瑜、林昶佐出任競選總部副主委。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北15日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤今天表示，陳時中邀請立委林昶佐、何志偉、高嘉瑜出任競選總部副主委兼分區總督導，3位立委是民意最好代言人，將借重立委地方實力及市政經驗。

民進黨立委莊瑞雄、林楚茵昨天傳出將出任陳時中競選團隊發言人。吳思瑤今天在臉書表示，陳時中邀請林昶佐、何志偉、高嘉瑜3位立委出任競選總部副主任委員兼分區總督導，她自己則擔任競選總部副主任委員兼總幹事。

吳思瑤表示，3位台北區域立委都是地方民意最好的代言人，也深入參與中央政策的推動，將借重3位優質立委的地方實力及市政經驗，相信一定能在組織、政策、策略工作上，注入更多的能量。

吳思瑤表示，林昶佐將統籌中正、萬華、大安、文山，何志偉督導士林、北投、中山、大同，高嘉瑜協力內湖、南港、松山、信義4區的競選事務。

吳思瑤表示，陳時中與幾位立委合作多年，過去台灣隊的堅實成員，今天開始則是台北隊的最佳夥伴。（編輯：張良知）1110715

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