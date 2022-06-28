新北表揚社區防暴志工 發揮雞婆精神阻止悲劇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市社會局28日表揚45名長期在社區宣講家庭暴力防治的「防暴英雄」志工，新北市長侯友宜（左）出席與會，頒獎給志工張雅琇（右）等人。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年6月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市今天表揚防暴志工，家防中心表示，身體可疑瘀傷、半夜淒厲哭喊等都可能透露家暴案的蛛絲馬跡；新北市府結合社區、診所、藥局力量，發揮雞婆精神，以阻止悲劇。

新北市政府社會局今天表揚45名長期在社區宣講家庭暴力防治的「防暴英雄」志工，感謝守住社區第一線，也是社會祥和的最重要力量。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺接受中央社記者電訪表示，統計民國110年新北市的家暴案件有2萬3000餘件，其中，親密接觸者的家暴有1萬1000餘件，幾乎占了一半。其它未被發現的黑數，還不算在內。

許芝綺指出，市府透過社區、診所、藥局3方面的網絡，一起推動發掘黑數。培力社區團體推動性別暴力初級預防，運用在地人才，透過影片、網路、演講、行動劇等多元方式，深入基層宣講，並分享經驗傳授如何發現家暴案的撇步。

她說，有些家暴案為避開大醫院的通報網絡，會到診所就醫、或自行到社區藥局拿藥裹傷；家防中心與診所、藥局合作，並製作兒虐案件指標，例如聲稱是跌倒瘀傷，傷勢卻出現在手臂內側，讓可疑案件可以被發現並通報。

許芝綺說，108年起，新北市透過診所與藥局通報的案件就有201件；家暴案件都會有蛛絲馬跡，異常碰撞打破物品聲、半夜淒厲呼喊求救聲、說要拿刀威脅、幼兒深夜出現在街頭流浪，都是傳達出的異常訊號，需要大家守望相助。

鶯歌區建德社區發展協會受獎志工林美華表示，有天在家突然聽見窗外傳來叫罵聲及物品破碎聲，緊接著是女子哭泣聲及哀求聲；她當下立即關掉電燈，在黑暗中觀察聆聽是哪一戶，確認樓層後立即聯繫里長，即時通報警方及救護車到場救援。多發揮「雞婆」精神，就可減少發生悲劇。

建德社區發展協會總幹事林郁君說，其實許多家暴案件仍有黑數，社區辦理性別意識培力工作坊，並推廣性別平權與反暴力宣導，透過社區親子家庭日，將性別意識觀念融入家長與孩童的互動，並帶領親子製作紫絲帶。

中和區莒西社區防暴宣講師黃淑玲分享表示，她的父親非常大男人主義，從小看到母親受盡委屈，甚至發生悲劇；她因此積極投入防暴宣講，也是衛福部防暴宣講師。

黃淑玲說，在社區中發現某王姓長輩戴著墨鏡參加活動，他原來是為了遮覆臉上瘀青，經關懷與追問才發現，王姓老翁是遭老伴謾罵與推倒受傷。

黃淑玲表示，經社區志工介入關懷，發現王男的老伴疑失智情緒不穩，因此通報家防中心，在社工連結醫療及長照資源協助下，獲得改善解決。（編輯：戴光育）1110628