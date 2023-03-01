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閃靈新歌「護國山」 創作靈感自政治受難者家屬[影]

2023/3/1 19:04（3/1 19:22 更新）
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影片來源：CHTHONIC 閃靈映像館

（中央社記者王心妤台北1日電）台灣重金屬樂團閃靈今天公開新歌「護國山」MV。主唱Freddy（林昶佐）表示，認識白色恐怖政治受難者家屬高英傑後才決定創作這首歌；團長Doris（葉湘怡）則說「護國山」不只是歌頌英雄，而是看到一整代人。

也是立法委員的Freddy今天透過經紀公司表示，近幾年雖然忙於國會工作，但有情緒想抒發時，腦中還是會冒出旋律靈感，也會擔心想做的事情和理想還很多，但人生已經不夠用了，感到煩悶焦躁。

Freddy說，在這樣的情況下認識鄒族白色恐怖政治受難者高一生的次子高英傑與他的家人，也讀了高一生超過60封的獄中家書。

Freddy表示，「高一生跟妻子、兒女之間的濃郁情感，讓我回歸到最單純的人生動力。我們只要始終沒有放棄，始終守護著所愛的人與土地，盡己所能前進就對了。」新歌「護國山」英文歌名以鄒族對玉山的稱呼Pattonkan呈現，呼應歌曲誕生的原因。

「護國山」MV中安排已故畫家陳澄波的作品「阿里山遙望玉山」出現。團長Doris表示，「護國山的概念不只是歌頌英雄，要從一個人看到一個家庭，看到一整代人，這是一首充滿勇氣卻很悲傷的歌。」（編輯：陳政偉）1120301

#Freddy
#護國山
#高一生
高一生
從高一生獄中家書出發 舞鶴新作回望白色恐怖歷史
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