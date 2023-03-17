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林昶佐不競選連任立委 稱支持民進黨與本土陣營推薦人選

2023/3/17 10:46（3/17 11:06 更新）
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無黨籍立委林昶佐（圖）17日在立法院宣布，因家人健康因素，他將不競選2024立委連任；還有將近一年任期，他仍會在立委崗位上兢兢業業，團隊服務絕不打折。中央社記者王飛華攝 112年3月17日
無黨籍立委林昶佐（圖）17日在立法院宣布，因家人健康因素，他將不競選2024立委連任；還有將近一年任期，他仍會在立委崗位上兢兢業業，團隊服務絕不打折。中央社記者王飛華攝 112年3月17日
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（中央社記者郭建伸台北17日電）無黨籍立委林昶佐今天透過聲明表示，不競選立委連任。被問到是否支持民進黨台北市議員王世堅接棒參選，林昶佐說，民進黨和本土陣營推薦的對象，不論是誰，他都會支持全力輔選。

林昶佐今天透過聲明表示，兩年多前他的家庭成員罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待；幾經思考後，宣布不競選2024台北市中正萬華區立委連任，他將放慢腳步用更多的時間陪伴家人。

林昶佐隨後在立法院議場前受訪，談及不競選連任一事。他表示，曾反覆思考是否要切割自己的時間陪伴家人，但未來幾個月若無法全心投入選舉，會對不起支持者與團隊。

他說，14日曾與民進黨選務高層溝通，因此也儘早宣布不競選，盼讓民進黨比較好安排後續選務。

林昶佐受訪結束後，民進黨立法院黨團總召柯建銘也上前關心林昶佐狀況。

日前傳出民進黨台北市議員王世堅有意參選台北市中正萬華立委，媒體詢問林昶佐若王世堅出線是否支持。

林昶佐說，民進黨和本土陣營推薦的對象，不論是誰，他都會支持全力輔選，而且他以前就認識王世堅，彼此辦活動、造勢都會互相參加。（編輯：趙蔚蘭）1120317

#林昶佐
#立委
#民進黨
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