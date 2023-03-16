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藍選策會開會決定 3/29完成首波立委提名

2023/3/16 14:07
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨今天表示，第一階段立委提名選區，於3月22日至3月24日受理領表登記，若該選區選情單純，3月29日即可將人選提報中常會提名，如選區有多人競爭，則依辦法進行協調、初選等作業，最晚在4月26日將人選提報中常會。

國民黨昨天成立中央選戰策略會報，處理2024立委提名作業，今天上午召開2024立委選舉提名作業第一次會議，針對各縣市黨部所提報第一階段提名選區充分討論。

國民黨下午發出新聞稿表示，會中確認，第一階段提名選區於3月22日至3月24日受理領表登記，若該選區選情單純，3月29日即可將人選提報中常會提名；如選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，最晚在4月26日將人選提報中常會。

選策會召集人、國民黨秘書長黃健庭表示，選策會成立的目標明確，就是為國民黨目前沒有立委的艱困選區尋覓人才。邀請前台南市議長李全教擔任選策會委員，是為借重其對台南地方生態、民進黨在地弊端的瞭解，協調、尋找優秀人才，替黨開疆闢土。

對於被外界指為黑金，李全教表示遺憾，他強調，自己單純是想盡一份力，協助黨在立委選舉取得最大席次，自己並未賄選，也絕非黑金，遭外界指控部分，將向社會大眾清楚說明；若仍造成黨的困擾，亦將知所進退，隨時可以請辭。（編輯：蘇志宗）1120316

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