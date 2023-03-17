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賴清德問鼎2024底定 綠委讚最強人選

2023/3/17 20:59（3/17 21:12 更新）
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（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨第16任總統提名初選領表登記今天截止登記，僅兼任黨主席的副總統賴清德一人完成登記。多位民進黨立委在臉書發文力挺，並指賴清德是最強人選，守護台灣民主，賴清德是不二人選。

在同額競選情況下，賴清德代表民進黨角逐2024總統選舉底定，預計下週三（22日）中執會進行資格審查，4月12日公告。

對此，民進黨立委羅致政在臉書發文表示，在這個對黨、對台灣最關鍵的時刻，賴清德勇於承擔這個歷史責任，全黨全力相挺，爭取選民認同支持。

羅致政表示，面對地緣政治衝突與動盪的國際情勢，需要一個有原則、有能力的領導者，延續清廉、勤政、愛鄉土的執政價值，持續守護台灣民主，賴清德是不二人選。

民進黨立委莊瑞雄說，全力相挺賴清德競選2024總統大選，帶領台灣「拚經濟、護民主、強國防、保和平」。

民進黨立委賴瑞隆表示，給下一代更好的台灣，繼續傾聽民意全力改革，拚經濟、護民主、強國防、保和平，大家一起加油努力。

民進黨立委林楚茵指出，民進黨總統初選今天截止登記，賴清德是唯一人選，也是最強人選；相信賴清德能夠帶領國家一起拚經濟、強國防、保和平、護台灣，「2024我們都是台灣隊，一起挺賴因為值得信賴」。

民進黨立委蘇巧慧說，全力相挺賴清德帶領台灣隊迎戰2024，而她認為賴清德不僅是2024最強的民進黨總統參選人，更會是未來4年最能守護台灣的總統參選人。

蘇巧慧指出，3年來賴清德已成為總統蔡英文信任和仰賴的副手，參與各項重大會議與決策，對當今台灣所面臨的疫後經濟挑戰、國際政治局勢變動，與中國恐嚇威脅的應對等，都已淬鍊出足夠的視野與能力。

蘇巧慧表示，為了讓台灣繼續前進，需要賴清德引領台灣隊在動盪的國際局勢中穩健前行、突破重重困難，她會全力支持迎戰2024，團結一致，組成強韌的台灣隊。（編輯：林克倫）1120317

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