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賴清德出戰2024 鄭文燦：全黨會同心幫忙

2023/3/18 16:12
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（中央社記者賴于榛台北18日電）副總統賴清德將代表民進黨參選2024總統大選，行政院副院長鄭文燦今天表示，相信以賴清德的從政經驗，一定可以將選舉步驟做好，全黨也會同心幫忙；但未來仍須步步為營，才能夠把選舉的工作做好。。

民進黨第16任總統提名初選領表登記昨天截止登記，賴清德同額競選，代表民進黨競逐2024大選成定局。

鄭文燦今天出席磐石會第25、26屆會長交接典禮，他接受媒體聯訪時指出，能夠讓國家地位更穩定，讓民主更堅固，讓經濟發展更有韌性，讓民眾生活得到最好照顧，這是執政的責任。

鄭文燦說，執政做得好，必然對選舉有所幫助，希望執政表現能讓台灣提高韌性，明年的總統大選，就會有很好結果。

他說，相信以賴清德過去從政經驗，一定可以把選舉的每個步驟都做得非常好，全黨也會同心來幫忙。

鄭文燦還說，這是台灣面對未來挑戰的最好選擇，他會在各個層面給賴清德最大的力量與幫助，但未來仍須步步為營，非常謹慎以對，才能夠把選舉的工作做好。（編輯：林克倫）1120318

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