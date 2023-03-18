賴清德：團結每個世代 走向更民主更繁榮新未來

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（中央社記者溫貴香台北18日電）野百合學運33週年，副總統賴清德今天晚間受邀出席野百合學運世代聯盟餐會時表示，下一個階段，守護台灣民主，為人民持續拚鬥，更是無可迴避的責任；他誓言，團結每個世代的力量，走向更民主、更和平、更繁榮的新未來。

賴清德晚間在臉書以「不忘初衷、捍衛民主，謝謝永不懈怠的野百合」為題發文表示，33年前，野百合學運為台灣民主運動史，寫下波瀾壯闊一頁；33年後的今天，與野百合世代的好朋友共聚一堂，感謝大家對民主的犧牲奉獻，他心中既感動又感佩。

他說，1990年的野百合學運改變許多人生命。當年，野百合學運結合台灣社會力量，提出解散國民大會、廢除臨時條款、召開國是會議、訂定民主改革時間表4大訴求。幾年後，他有幸成為國大代表，參與解散萬年國會任務，就此改變政治路。

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賴清德說，從專制獨裁的黑暗時代，台灣今日的民主得來不易。外國朋友常常誇讚台灣的民主成就，是因為野百合世代，懷抱著為台灣前途奉獻的精神，一步一步，才能得到令人稱羨成果。而下一個階段，守護台灣民主，為人民持續拚鬥，更是無可迴避的責任。

賴副總統謝謝不分世代的台灣人，為這塊土地的勇往直前、全力付出。他誓言繼續努力，團結每個世代的力量，走向更民主、更和平、更繁榮的新未來。（編輯：林克倫）1120318