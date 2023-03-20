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蔡總統：政府當產業後盾 把握疫後復甦機會

2023/3/20 10:57
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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天說，政府透過疫後特別預算，提供貸款以及利息補助，協助企業度過難關，盡快恢復元氣與營業；她說，政府當產業的後盾，也要請大家跟政府一起努力，把握疫後復甦機會。

蔡總統上午在總統府接見第16屆國家卓越成就獎、第7屆國家傑出執行長獎、第1屆國家非營利組織總經理獎暨第40屆國家傑出經理獎得獎人。她說，在座人士都是產業界的精英領袖，大家追求卓越、不斷創新，讓台灣的產業更有競爭力。

蔡總統表示，這幾年來，政府與企業一起努力，克服了疫情的挑戰，現在全球的疫情趨緩，台灣也逐步放寬防疫措施，希望商業活動盡快復甦，讓台灣的經濟持續穩健成長；受到疫情影響，很多企業、中小企業都需要協助，政府規劃透過疫後特別預算，提供貸款以及利息補助，協助企業度過難關，盡快恢復元氣與營業。

她說，政府同時持續協助產業轉型升級，過去這幾週，她陸續參訪了台北、彰化、基隆的產業，與廠商座談，看接下來如何進一步協助產業、為產業做得更多，尤其，現在世界各國都努力邁向淨零轉型，台灣也加緊腳步，持續推進國內轉型進程，讓產業更符合國際供應鏈的要求，提升整體競爭力。

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蔡總統指出，去年政府公布轉型的路徑圖，也在今年1月完成氣候變遷因應法的立法，將採分階段的徵收碳費，也把公正轉型的概念入法，規畫以先大後小、以大帶小的模式，盡可能地降低對中小企業的衝擊，也讓減碳成為國內產業升級和經濟發展的新動能。

她說，現在國際經濟情勢變化的速度很快，台灣要面對的挑戰也很多，政府會繼續支持中小企業，繼續當產業的後盾，也要請大家跟政府一起努力，把握疫後復甦的機會。（編輯：蘇龍麒）1120320

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