二備金採購外傷藥品因應戰爭？ 薛瑞元：想太多了

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（中央社記者郭建伸台北20日電）媒體報導政府使用第二預備金購買外傷用醫療物資，引發外界猜測是為因應戰爭。衛生福利部長薛瑞元表示，清點戰備物資是例行工作，所有藥品衛材存量必須定期檢討、修正，外界猜測因應戰爭是「想太多了」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查再生醫療法草案，薛瑞元在會前受訪。

媒體詢問，政府動用第二預備金購買外傷用醫療物資，是否擔心開戰。

薛瑞元說，「想太多了」，清點戰備物資是例行工作，所有藥品衛材存量必須定期檢討、修正，且使用第二預備金也不會迴避立法院監督。

國民黨立委溫玉霞今天質詢指出，政府動用第二預備金採購外傷用醫療物資，為何如此緊急；另一方面，政府此舉導致醫學中心也跟著搶購，質疑政府是否帶頭囤藥才導致市面上缺藥。

薛瑞元解釋，根據全民防衛動員準備法規定，衛福部要定期檢討。

薛瑞元表示，由於原先準備藥品因應人數是1萬多人，但加總計算軍、民需要，預計要增加到10萬人使用，才擴大準備；而藥品只占健保一點點，不是造成缺藥原因。（編輯：張均懋）1120320