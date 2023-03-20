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中市基層里長連署力挺選總統 盧秀燕：沒有意願

2023/3/20 11:57（3/20 12:41 更新）
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國民黨2024總統大選人選未定，台中市有基層里長連署力挺台中市長盧秀燕出馬。盧秀燕（前右）20日接受媒體聯訪表示，參選總統她沒有意願，應讓更有意願的人來承擔，「不好意思辜負大家的好意」。中央社記者郝雪卿攝 112年3月20日
國民黨2024總統大選人選未定，台中市有基層里長連署力挺台中市長盧秀燕出馬。盧秀燕（前右）20日接受媒體聯訪表示，參選總統她沒有意願，應讓更有意願的人來承擔，「不好意思辜負大家的好意」。中央社記者郝雪卿攝 112年3月20日
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）國民黨2024總統大選人選還未定，對於台中市有基層里長連署力挺台中市長盧秀燕出馬，她今天表示，參選總統她沒有意願，應該要讓更有意願的人來承擔，不好意思辜負大家的好意。

台中市7個行政區將從21日上午10時起停水47個小時，盧秀燕上午前往東區視察台水公司設置的臨時供水站，她接受媒體聯訪，記者詢問包括前總統馬英九將赴中國、電價調整等議題，盧秀燕說，因為是公務行程，不對個人、黨務、選舉、政治等議題評論。

盧秀燕指出，公務期間對個人、黨務、選舉、政治沒有評論，是她一貫的風格，上班時間以公務為主，希望大家多幫忙宣導21日起中市部分區域配合台水工程將停水或減壓的議題。

盧秀燕接著趕到台中市議會列席臨時會大會，會前針對台中市基層里長連署力挺參選總統一事，她接受媒體聯訪表示，謝謝大家的愛護，她一再表達沒有意願，應讓更有意願的人來承擔，也希望這件事化繁為簡，不要更複雜，謝謝大家，不好意思辜負大家的好意。

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此外，對於電價調整問題，盧秀燕指出，台電目前採取分級方式調整，若民生用戶或用電量在一定度數以下，不會進行調整，但受調整的用戶在生產或營業過程中，可能會把電價上漲的部份，轉嫁至產品或供貨物價上。

盧秀燕舉例說，上游供應者受電價上漲影響，可能將成本轉嫁到物價或營業項目，導致全民都受影響，呼籲中央不要認為部分民生用戶沒有調價就沒有影響，也提醒中央做好物價監控，調漲是否讓民生、工商業受到影響，是未來要注意的問題。（編輯：卞金峰）1120320

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