鄭文燦：積極提高勞退基金效益 保障勞工退休生活

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（中央社記者陳俊華台北20日電）行政院副院長鄭文燦今天說，盼在全球通膨與升息壓力下，台灣仍可營造可靠的投資環境，提供安全性高、成長性佳的投資選項及基金選擇；政府正努力提高勞工退休基金的操作效益及安全性。

鄭文燦下午出席「晨星暨Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮致詞時表示，從擔任桃園市長到行政院副院長以來，有個很深的體認，就是政府推動的每項政策及方案要能實用，且可複製及推廣，才能確實嘉惠人民，至於施政績效得獎與否，並非最重要；但基金則有所不同，因為獲獎基金可提供投資人參考。

鄭文燦說，金融對國家、個人有不同層次的意義，政府應做好金融治理工作，並普及金融教育；為保障勞工權益，政府也穩健投資勞工保險基金，近7年多（從2016年1月1日至2023年1月底）勞保基金投資報酬率約5.11%。

鄭文燦指出，從2020年起，逐年撥補勞保基金，再加上這次「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」規劃挹注新台幣300億元經費到勞保基金中，撥補金額達1470億元，而明年更預計撥補1000億元，總計撥補金額將達2470億元，以確保勞保制度穩健運作。

鄭文燦指出，依據2005年施行的「勞工退休金條例」，除雇主按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金外，勞工也可自願提繳每月工資最高6%到退休金個人專戶；目前自願提繳的勞工人數約占勞工總數的13%，其中投保金額較高的勞工，自提率相對較高。

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鄭文燦說，政府正積極努力提高勞工退休基金的操作效益及安全性，以增加自願提繳退休金的勞工人數，希望未來能夠提升勞保基金及勞退基金的所得替代率，保障勞工退休後生活。

鄭文燦表示，恭喜這次得獎的基金與團隊，不但持續在軌道上穩定前進，更讓大家看到台灣金融市場的安全性及成長性，希望台灣在全球通膨與升息的壓力下，仍持續營造可靠的投資環境，提供民眾安全性高、成長性佳的投資選項及基金選擇。（編輯：蘇志宗）1120320