台英國會小組主席：台灣人應該要決定自己的未來

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（中央社記者范正祥台北21日電）台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）一行今天拜訪立法院，立法院長游錫堃接見及款宴。史都華指出，台灣安全對全球有重大影響。他還說，台灣人應該要決定自己的未來。

游錫堃表示，他擔任立法院長以來，首次接待台英國會小組訪團，所以特別高興。

另外，游錫堃提及，去年2月史都華等人共同發起「台英友誼及合作」動議案辯論，並就台海情勢及台英關係致函英國國防部和外交部，以及英國國會上、下議院議員，說明台英關係現況及中共對台軍事威脅，籲請英國國會給予台灣堅定支持，他要向史都華等人的義舉，以及訪團成員對台灣的友好，表達誠摯的謝意。

史都華致詞時表示，台灣是英國非常重要的朋友，也是非常重要的盟友。

史都華指出，民主台灣受到世人肯定。他說，自己曾經擔任軍人在香港服役，香港是很好的地方，但非常失望中國並沒有信守承諾讓香港保持一定程度的自治。

談及台灣安全對世界的重要，史都華指出，英國與盟友，像是澳洲、紐西蘭、新加坡、日本這些國家均認為，如果台灣發生任何事情，都會對全球有重大影響。

對於台灣的安全防衛，史都華表示，他研究過台灣的軍隊，結論是「台灣的軍隊真的非常優秀」。他說，不希望有任何人誤以為攻擊台灣會是一件簡單的事情。

史都華說，台灣人應該要決定自己的未來。他也呼籲，全球社群團體應該團結起來，給予台灣應得的認可；台灣無法參與聯合國，是很不應該的一件事。（編輯：翟思嘉）1120321