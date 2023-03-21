民進黨立委初選 台南第1選區女將對決

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）民進黨立法委員賴惠員爭取連任，今天到台南市新營黨部完成第1選區立委黨內初選登記，前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧已於昨天登記，賴惠員說，接受挑戰，期待乾淨公平初選。

賴惠員上午在支持者陪同下，從新營區大同路步行到民進黨台南市新營黨部，完成登記後在黨部外高呼當選口號。

賴惠員接受媒體聯訪表示，民進黨主席賴清德就任以來厲行黨政改革，並宣布立委選舉沒有現任優先條款，為落實黨內民主機制，絕對遵照黨內規則，接受挑戰，期許這是一場乾淨公平的初選，為了台灣安全與人民幸福，絕對支持「信賴台灣」，跟隨黨主席腳步往前邁進。

賴惠員表示，在過去3年立委任內已為溪北（曾文溪以北）地區完成並改善很多建設，如針對長年來的淹水問題，爭取到新台幣32億元的排水治水工程經費，國家圖書館工程開始動工，還有過去幾年完成的81間學校遊戲場、視聽教室以及營養午餐廚房修繕工程，19間學校的操場及跑道修繕。

她進一步指出，這幾年雖已拚盡全力，南北不停奔波，但仍有很多需要持續努力的地方，有待一步一腳印去完成，以免成為從政人生中的遺憾，希望選民支持她繼續為地方打拚服務。

台南市立委第1選區（新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山、學甲、將軍、北門、六甲、下營）民進黨內初選，昨天已有郭貞慧完成登記，目前呈現2名女將競爭局面，郭貞慧喊出「女力傳承，世代交替」，溪北需要活水、民主需要改革、地方需要進步等主要訴求，並勤走基層，展現競爭力。

郭貞慧表示，民進黨在去年底選舉遭逢挫敗，許多有志之士都認為黨需要改革，本土派需要新血投入，良性競爭後的新陳代謝才能讓民進黨浴火重生。（編輯：謝雅竹）1120321