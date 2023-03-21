游錫堃籲民主同盟共同確保全球和平 給台灣更多支持

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（中央社記者范正祥台北21日電）立法院長游錫堃今天接見台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）一行時，呼籲民主同盟共同確保全球和平穩定發展，並盼國際所有重視民主自由的國家，共同給台灣更多的關注與支持。

史都華一行拜訪立法院，這也是游錫堃擔任立法院長以來，首次接待台英國會小組訪團，國民黨立委江啟臣、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華陪同。

游錫堃致詞時指出，英國政府13日公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」，是自2021年首次發布同類文件後，第一次提到台灣，報告中強調維持台海情勢穩定，以及透過對話和平解決台灣議題的重要性，也將致力維護台海穩定，並會在東海、南海反對任何單方面作現狀改變。他說，代表台灣人民向英國政府致謝。

另外，游錫堃也提及，去年2月史都華等人共同發起「台英友誼及合作」動議案辯論，並就台海情勢及台英關係致函英國國防部和外交部，以及英國國會上、下議院議員，說明台英關係現況及中共對台軍事威脅，籲請英國國會給予台灣堅定支持，他要向史都華等人的義舉，以及訪團成員對台灣的友好，表達誠摯的謝意。

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游錫堃表示，台灣非常珍惜現今的民主成果，一定會全力捍衛，並盼持續得到支持。他也呼籲，國際所有重視民主自由的國家，共同給台灣更多的關注與支持。

此外，史都華所率台英國會小組訪問團全體成員，今天下午也在立法院議場二樓貴賓席旁聽立法院會正在進行的施政總質詢，院會主席、立法院副院長蔡其昌特別向院會宣布並介紹訪賓，會場響起熱烈掌聲，訪賓也起立向大家揮手。（編輯：蘇龍麒）1120321