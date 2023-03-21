高虹安上任百日遭批一事無成 竹市府：勿抹煞努力

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）民進黨新竹市議員今天表示，高虹安就任市長近100天卻政見跳票，施政不力、一事無成。新竹市府發回應表示，有些重點項目需完整規劃和檢視，盼議員勿抹煞市府團隊及公務員的努力。

民進黨新竹市議會黨團今天開記者會，針對高虹安就任市長近100天卻政見跳票，甚至發生多項爭議，指高虹安施政不力、一事無成，新竹市民不希望看到這樣的市政。

民進黨新竹市議會黨團總召、新竹市議員陳建名表示，高虹安上任近100天的表現，相當不符市民期待，高虹安作為市長應該停止政治惡鬥，重啟市政建設。

新竹市議員曾資程於會中表示，目前看不出新竹市未來發展方針，包括新竹輕軌、新竹大車站計畫是否接續進行、「0到6歲市府養」何時開始，目前都沒有明確進度。市議員劉康彥說，近年因新竹客運取消或減少路線班次，波及北區、香山區的學子通勤權益，都不見高虹安關心。

市議員鄭美娟指出，連續6年舉辦的「風的運動場」，每年活動超過20萬人次到訪遊玩，但今年卻停辦了，讓市民相當失落。市議員楊玲宜說，許多網友嘲笑新竹市選出了一個「考古學家」擔任市長，包括常到新竹棒球場、新竹風箏賽場找瑕疵，希望高虹安能有更多市政實質作為。

市議員劉彥伶說，高虹安常觀看SBL（超級籃球聯賽）賽事，但新竹市光復高中取得HBL（高中籃球聯賽）二連霸，高虹安卻沒有提供更好的獎勵給球員，她提醒高虹安必須從基層籃球的培訓開始關注，「不是等到人家得到冠軍，才來蹭聲量」。

市議員林盈徹表示，原先市府核定給香山國小、朝山國小的校門景觀改善工程經費被砍，他日前詢問市府教育處後獲得「沒錢」答案，這讓學校師生感到困擾，甚至讓香山民眾認為自己是二等市民。

新竹市政府發言人施淑婷透過聲明稿表示，高虹安上任近100天，推動包含凍卵補助、開辦夜間與假日定點臨托、關埔地區空橋興建、成立交通改善小組、簽署新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄、代理教師聘期一年化、警消超勤加給提升、敬老愛心卡升級等，還有許多不及列入的政績成果。

施淑婷說，市府推動的各項政策已擬訂計畫並展開執行，有些重點項目需要完整規劃和詳實檢視，盼議員們能和市府團隊了解政策過程及相關內容，期待府會合作發展新竹市政，為新竹市民的未來共同努力。

民眾黨新竹市議員李國璋透過影音檔表示，新竹兒童探索館因廠商財務不佳、去年9月與市府解約，西大路的停七停車場工程也延宕近8個月，還有新竹棒球場排水功能不佳等，都是在高虹安上任後發現的許多市政缺失。

宋品瑩表示，站在市議員監督市府的角度，高虹安確實還有進步空間，但民進黨議員稱高虹安「一事無成」是錯的，因為高虹安上任不久就已舉辦了關埔地區空橋公聽會，說明如何規劃與建設的內容，讓當地居民有感。

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關心棒球賽事的蕭姓新竹市民向中央社記者表示，高虹安上任近3個月，常從媒體看到她在工地「挖寶」等新聞，例如新竹棒球場，民眾最在意的仍是何時可以啟用並舉行賽事，希望市府能提出改善期程，「而非一直挖不停」。

孫姓市民說，新竹市府目前在進行的建設，許多是前市長林智堅留下的，認為高虹安除了要加速實踐選前的政見外，也要持續推動前朝好的建設，另也希望高虹安可以提出其他新建設，讓新竹市民耳目一新。（編輯：張銘坤）1120321