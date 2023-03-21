國安局：印太情勢有利形成台海有事等同印太有事共識

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（中央社記者林敬殷台北21日電）國安局提交立法院專案報告指出，台灣地緣戰略位置重要，且是全球半導體產業鏈重心，各方在維護台海和平與印太穩定繁榮的鏈結下，相關發展將有利美國及盟友形成「台海有事等同印太有事」共識，提升遏制中共威權擴張能量，對台灣確保國家安全利益形成助力。

立院外交及國防委員會22日邀請國安局、國防部、外交部、陸委會、海巡署及行政院國土安全辦公室等相關單位，針對「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」報告並備質詢，這將是國安局長蔡明彥上任後，首次赴立院。

國安局今天將書面報告送至立法院。報告指出，目前印太情勢呈現出美中各自強化友盟關係且雙方對抗升溫，不過，日韓關係回溫，並提升與美國共同防禦北韓威脅能量；同時，東協國家強調團結以應對中共南海強勢作為；印度與澳洲則擴展多元夥伴關係，謀取降低對中依賴。

報告提及，美國積極與印太友盟加強高層戰略溝通，以應處印太安全威脅。美國與印太國家聯合軍演呈現「規模更大、數量增加、課目多元」等特點，提高在印太有事時相互協作能力。

另一方面，中共強化與俄羅斯、北韓戰略協作。報告指出，中共近期持續加強與俄羅斯在印太安全協作，中國國家主席習近平於3月20日到22日訪問俄羅斯，推進兩國合作。中共也加大灰色地帶威脅，並藉經貿、基建投資拉攏周邊國家，除邀越南、寮國、菲律賓、柬埔寨等國領袖訪陸，並推促與日、南韓對話，突出「軟硬兩手」策略作為。

中共近期與菲律賓在南沙中業島、仙賓礁、仁愛暗沙等頻生爭端，並續藉海警船、民兵漁船侵擾南海周邊國家，中共強勢作為的威脅仍存在。東協主席國印尼為避免緊張情勢升溫，積極推進東協與中共「南海行為準則」（COC）協商，盼維持各方互動溝通、降低緊張情勢。

針對印太情勢對台灣的影響，報告指出，美中在印太戰略競逐更趨明顯，今年美中陣營勢將各自充實合作網絡，美方將致力印太多邊安全、經濟合作架構等取得更多具體成果，此將提供台灣爭取與理念相近國家合作，擴大參與區域經貿與安全合作契機。

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報告提及，台灣地緣戰略位置重要，且是全球半導體產業鏈重心。各方在維護台海和平與印太穩定繁榮的鏈結下，關注中共不斷在印太海域加強灰色地帶威脅，以及對台續採脅迫性、侵擾性作為，並反對中共單方面改變現狀。

相關發展將有利美及友盟形成「台海有事等同印太有事」共識，提升遏制中共威權擴張能量，並對台灣確保國家安全利益形成助力。（編輯：楊蘭軒）1120321