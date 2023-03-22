蔡總統將過境美國 白宮：中國沒理由對此反應

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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）總統蔡英文將在月底出訪中美洲，並過境美國。對此，白宮表示，中國沒有理由對此過度反應，甚至不應對此反應。白宮也強調，沒有淡化蔡總統過境美國一事，因為並不罕見，過去就曾有過。

總統府宣布，蔡總統將展開「民主夥伴共榮之旅」，此行將於29日啟程，同日抵達美國紐約過境，再依序前往瓜地馬拉及貝里斯兩友邦進行交流訪問，返程時於美國洛杉磯過境，並於4月7日回到台灣，全程為期10天9夜。

對於蔡總統將過境美國，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在例行簡報回應時表示，台灣總統過境美國並不罕見，蔡總統已經過境美國6次，這是非官方的個人行程。

至於是否與美國官員會晤，柯比表示，在過去的過境中，與美國官員和國會議員會晤並不罕見。

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媒體再追問蔡總統過境行程時提到美方想要淡化蔡總統過境，柯比澄清，「沒有淡化」，過境並不罕見，過去曾經發生，「這不是淡化，而是事實」。

問及是否擔憂中國的反應時，柯比表示，中國沒有理由反應過度，沒有理由對此反應，這是司空見慣的事，以前發生過，很可能會再次發生，這是「個人且非官方的」，中國沒有理由對此回應，「一切如常」。（編輯：陳政一）1120322