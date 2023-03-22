外交部譴責中俄聯合聲明貶台主權 痛斥掩耳盜鈴說法

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）針對中俄聯合聲明重申一中並反對台獨，外交部今天表示，對於中共威權擴張主義政府持續在國際間發表貶損台灣主權的不實論述，以及俄羅斯扈從中方，為中國侵略擴張的陰謀企圖唱和起舞，政府表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當地時間21日在莫斯科會談後簽署「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，聲稱俄方「重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措」。

外交部發布新聞稿指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權，台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，中國共產黨專制政府則是多年來不斷迫害人權，恣意擴張，霸凌鄰國，中國共產黨政權任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部指出，中俄另於聲明中提及「雙方重申致力於堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則」，無疑是欺人騙術。

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外交部表示，自俄羅斯去年2月24日公然違反聯合國憲章，非法入侵烏克蘭，以及中國長期以軍機艦侵擾台灣及鄰近國家的乖張行徑，中俄兩國今日高談闊論，呼籲國際社會遵守聯合國憲章、避免人道危機，實為掩耳盜鈴的說法，而中俄威權合流對國際和平穩定及以規則為基礎的國際秩序所造成的嚴重危害，更令國際社會擔憂。

外交部強調，台灣是守護民主陣營的前線，台灣人民與政府將團結一致，共同防禦共產中國對台灣的文攻武嚇，並加強與民主陣營國家的協同合作，遏制威權擴張，守護台海和平與安全，進而維護印太地區的自由開放，以及全球的穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1120322